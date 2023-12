Quảng Trị: Khách đòi 'độ chế', chủ tiệm sửa xe máy cam kết báo công an

Ngày 21.12, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tổ chức cho chủ 52 cơ sở sửa chữa xe máy, mô tô trên địa bàn ký cam kết không "độ chế" phương tiện và tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, chủ 52 cơ sở sửa chữa xe máy, mô tô trên địa bàn đã ký cam kết với Đội CSGT - trật tự Công an TP.Đông Hà về việc không thực hiện cải tạo, thay đổi khung, động cơ, hình dáng, kích thước, đặc tính, màu sơn, nhãn hiệu của phương tiện không đúng với giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; không sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện. Đồng thời, chủ cơ sở kịp thông báo, cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi có khách yêu cầu "độ chế" phương tiện.

Chủ cơ sở sửa xe máy ký cam kết THANH LỘC

"Đây là một trong những giải pháp trọng tâm của đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch của Công an TP.Đông Hà về chuyển hóa địa bàn, tuyến trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông", trung tá Trần Trung Hải, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự Công an TP.Đông Hà, nói.

Thời gian qua, trên địa bàn TP.Đông Hà xuất hiện tình trạng nhiều thanh thiếu niên, học sinh điều khiển xe máy, mô tô "độ chế" khung, động cơ, ống pô... chạy với tốc độ cao, lạng lách, đi hàng hai hàng ba, nẹt pô gây mất trật tự an toàn giao thông và ô nhiễm tiếng ồn trên các tuyến phố, khu dân cư.