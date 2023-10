Bà Rịa-Vũng Tàu: Triệu tập nhóm đua xe trái phép còn khoe trên TikTok

Ngày 27.10, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang điều tra làm rõ hành vi đua xe trái phép của một nhóm thanh, thiếu niên đăng trên TikTok. Có ít nhất 7 người liên quan đến việc đua xe trái phép đã được Cơ quan CSĐT mời đến trụ sở làm tường trình, lấy lời khai.



Các phương tiện tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, ngày 26.10, người dân đã gửi một đoạn clip ghi lại nhóm thanh, thiếu niên đua xe trái phép đăng trên TikTok có nick name Tâm Nguyễn qua Zalo của Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuyển clip này cho Công an TX.Phú Mỹ để xác minh, điều tra xử lý.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã mời 7 thanh, thiếu niên đến làm rõ. Tại Cơ quan CSĐT, 7 thanh, thiếu niên này khai nhận đã tổ chức đua xe trái phép trong 2 ngày 21 và 24.10, tại các tuyến đường D2, đường 965 thuộc địa bàn P.Tân Phước (TX.Phú Mỹ). Công an TX.Phú Mỹ cũng tạm giữ 3 xe máy của nhóm thanh, thiếu niên dùng để đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Từ lời khai của nhóm thanh, thiếu niên này, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ xác định có khoảng 50 người tham gia đua xe, cổ vũ đua xe vào 2 ngày nói trên. Hiện Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục xác minh, vận động những người tham gia đua xe, cổ vũ đua xe đến trình diện, tường trình vụ việc.

Ngày 27.10, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết hiện nay phòng đã công bố số điện thoại đường dây nóng và Zalo (0889.59.68.68) để tiếp nhận các thông tin về trật tự an toàn giao thông mà người dân cung cấp. Từ phản ánh của người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ phối hợp lực lượng chức năng xử lý theo quy định.