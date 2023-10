Xử lý 37 thanh, thiếu niên đua xe, bốc đầu trong Vườn quốc gia Ba Vì

Trưa 27.10, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an H.Ba Vì vừa phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý 37 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại các cung đường thuộc Vườn quốc gia Ba Vì. Những người vi phạm chủ yếu là thanh, thiếu niên từ 16 - 18 tuổi.

Công an TP.Hà Nội cho hay, quá trình xử lý, lực lượng chức năng tạm giữ 35 xe máy, 2 giấy phép lái xe, 1 dao, 1 kiếm, 1 gậy 3 khúc.

Công an H.Ba Vì thu giữ cả dao, kiếm các thanh, thiếu niên mang theo VĂN QUANG

Công an H.Ba Vì đã xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 52 triệu đồng về các lỗi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; không có gương chiếu hậu bên trái; điều khiển xe chạy bằng một bánh; tự ý thay đổi kiểu dáng của xe…

Theo Công an TP.Hà Nội, thời gian gần đây, trên các tuyến đường trong Vườn quốc gia Ba Vì xảy ra tình trạng một số nhóm du khách là thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông, lái xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm.

Đặc biệt, các thanh, thiếu niên thường đi thành nhóm từ 5 - 10 xe và thực hiện nhiều hành vi manh động trong quá trình tham gia giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, rồ ga, nẹt pô; mang theo hung khí, đua xe trái phép; ép đạp đổ xe, gây thương tích cho người đi đường; chặn đầu xe một số du khách đang tham gia giao thông...

Công an H.Ba Vì phối hợp với lực lượng liên quan kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm VĂN QUANG

Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, du khách khi tham quan Vườn quốc gia Ba Vì.



Những thanh, thiếu niên này trú ở các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và các huyện xung quanh H.Ba Vì; phần lớn hư hỏng, ăn chơi, đua đòi, thiếu sự quản lý của gia đình.

Bước đầu công an xác định, những thanh thiếu niên này thông qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok để lập nhóm hẹn nhau đi đua xe, lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên các tuyến đường trong Vườn quốc gia Ba Vì.

Khi lực lượng chức năng phát hiện thì chống đối, cản trở, bỏ chạy, thậm chí lái xe lao thẳng vào khiến công tác xử lý khó khăn.

Công an H.Ba Vì cho hay, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.