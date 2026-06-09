Quảng Trị: Khởi tố 53 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên biên giới 4.000 tỉ đồng

Sáng 9.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 53 người liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên biên giới hoạt động tại Lào.

Thủ đoạn tinh vi

Trước đó, vào đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến có tên OKWIN.

53 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên biên giới ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Xác định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, liên quan đến yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Đầu tháng 5.2026, Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp sang Lào phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 2 địa điểm tại thành phố Kaysone Phomvihane (tỉnh Savannakhet). Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, khai thác các tài liệu điện tử, làm rõ hoạt động của 56 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc liên quan đến đường dây đánh bạc.

Đại tá Lê Văn Hóa (áo sơ mi trắng), Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, trực tiếp chỉ đạo công tác phá án tại Lào ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Qua điều tra, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, nhóm cầm đầu đường dây này là những người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ tháng 2.2026.

Tại đây, nhóm này thành lập công ty có tên ASM để tạo vỏ bọc doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tài chính, thực chất đây là "trạm trung chuyển" dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. Mọi giao dịch nạp tiền, rút tiền đều thông qua hệ thống này.

Để vận hành hệ thống, nhóm người cầm đầu tuyển dụng nhiều người Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín. Nhân viên được bố trí ăn ở tập trung, hạn chế tiếp xúc bên ngoài và được phân chia thành các bộ phận chuyên trách.

Truy bắt xuyên biên giới

Sau khi nắm được các thông tin, chứng cứ, lực lượng chức năng xác định từ tháng 2.2026, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỉ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng cũng xác định rõ Triệu Khắc Luân (39 tuổi, trú tại TP.HCM) và Vày Lền Phat (31 tuổi, trú tại Đồng Nai) là những người trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của những người Trung Quốc.

Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phát, 2 người có vai trò quan trọng trong đường dây đánh bạc ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 13.5, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các cơ quan chức năng Lào tổ chức tiếp nhận 56 người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử có liên quan đến đường dây để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt được Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat khi đang lẩn trốn tại Việt Nam.