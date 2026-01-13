Quảng Trị: Bắt 11 nghi phạm liên quan đường dây đánh bạc tiền tỉ

Ngày 13.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với 11 nghi phạm liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn.

Hoàng Thị Thủy tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Cụ thể, qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Hoàng Thị Thủy (48 tuổi, ở thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong) là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề hoạt động tại nhiều địa bàn như P.Quảng Trị, xã Triệu Phong, xã Hải Lăng và các địa bàn lân cận. Lực lượng chức năng cũng xác định có 19 nghi phạm là các "thư ký đề", cấp dưới của Thủy.

Các nghi phạm liên quan trong đường dây của Hoàng Thị Thủy ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ước tính từ đầu năm 2026 đến nay các nghi phạm đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền khoảng 1 tỉ đồng. Lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ Hoàng Thị Thủy cùng 10 nghi phạm khác để tiếp tục điều tra.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng củng cố các hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định.