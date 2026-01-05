Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Bắt 6 nghi phạm liên quan đường dây đánh bạc 100 tỉ đồng

Bá Cường
Bá Cường
05/01/2026 11:58 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc online với mức giao dịch khoảng 100 tỉ đồng; đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự với 6 nghi phạm liên quan.

Ngày 5.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc online và tạm giữ hình sự 6 nghi phạm.

Cụ thể, vào ngày 21.12.2025, qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị xác định Nguyễn Văn Thọ (22 tuổi, trú tại xã Tân Mỹ, Quảng Trị) là người cầm đầu trong một đường dây đánh bạc trực tuyến. Thọ cùng đồng bọn sử dụng công nghệ cao, thông qua mạng internet để tổ chức và tham gia các nền tảng đánh bạc online. Ngoài ra, nhóm của Thọ còn thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các nền tảng này để thu lợi bất chính.

Quảng Trị: Bắt 6 nghi phạm liên quan đường dây đánh bạc 100 tỉ đồng- Ảnh 1.

6 nghi phạm trong đường dây đánh bạc online 100 tỉ đồng bị tạm giữ hình sự

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Các nghi phạm sử dụng tài khoản mạng xã hội ẩn danh, lập nhiều hội, nhóm kín trên không gian mạng để điều hành hoạt động phạm tội, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Qua các chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng xác định từ năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Thọ cùng các đồng bọn Võ Văn Đạt (26 tuổi), Trần Văn Bảo (21 tuổi), Trần Văn Nhân (29 tuổi, cùng trú tại xã Tân Mỹ); Đoàn Kim Hòa (35 tuổi, trú tại xã Lệ Thủy) và Phan Thị Hiền (42 tuổi, trú tại P.Ba Đồn, Quảng Trị) đã tham gia đánh bạc online với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.

Ngày 21.12.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 nghi phạm nói trên.

Cũng trong ngày 5.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã có quyết định khởi tố 5 bị can, gồm: Ngô Sĩ Hùng (37 tuổi); Nguyễn Văn Hiếu (33 tuổi); Phạm Trường Sinh (44 tuổi); Nguyễn Thị Thảo (39 tuổi); Phan Thị Liên (45 tuổi, cùng trú tại xã Hoàn Lão, Quảng Trị) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Quảng Trị: Bắt 6 nghi phạm liên quan đường dây đánh bạc 100 tỉ đồng- Ảnh 2.

5 bị can tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào đầu tháng 11.2024, Hùng có ý định tổ chức làm “nhà cái” số lô, số đề. Tuy nhiên, do thiếu vốn, Hùng rủ Hiếu cùng tham gia và được Hiếu đồng ý. Hùng mua một điện thoại di động cùng một sim số điện thoại giao cho Hiếu sử dụng để tạo một tài khoản Zalo cá nhân mang tên “Hoàng Hằng” nhằm nhận số lô, số đề từ các thư ký đề chuyển đến.

Sau đó, Hùng lấy lại sim điện thoại, lắp vào điện thoại khác và đăng nhập cùng tài khoản Zalo “Hoàng Hằng” để quản lý hoạt động chung. Hiếu trực tiếp sử dụng tài khoản này để nhận số lô, số đề, tính toán kết quả thắng thua, số tiền thu lợi hoặc thua lỗ được hai đối tượng thỏa thuận chia theo tỷ lệ 50/50.

Trong quá trình hoạt động, Hùng và Hiếu thống nhất với các thư ký đề, khi tổng số tiền thắng thua vượt quá 10 triệu đồng thì thuê Sinh đi thu, trả tiền cho những người tham gia đánh bạc. Hằng tháng, Hùng và Hiếu trả cho Sinh số tiền 1,5 triệu đồng tiền công thực hiện việc thanh toán tiền đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề.

Hiện tại, cả 2 vụ việc nói trên đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.


Tin liên quan

Đánh bạc tại đám tang, 15 người bị công an xử lý

Đánh bạc tại đám tang, 15 người bị công an xử lý

Lợi dụng việc gia đình tổ chức đám tang tại khu dân cư, một nhóm 15 người đã tụ tập tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa, đã bị Công an P.Hòa Xuân (TP.Đà Nẵng) phát hiện, xử lý.

Khám phá thêm chủ đề

đánh bạc Quảng Trị mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận