Quảng Trị: Bắt 6 nghi phạm liên quan đường dây đánh bạc 100 tỉ đồng

Ngày 5.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc online và tạm giữ hình sự 6 nghi phạm.

Cụ thể, vào ngày 21.12.2025, qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị xác định Nguyễn Văn Thọ (22 tuổi, trú tại xã Tân Mỹ, Quảng Trị) là người cầm đầu trong một đường dây đánh bạc trực tuyến. Thọ cùng đồng bọn sử dụng công nghệ cao, thông qua mạng internet để tổ chức và tham gia các nền tảng đánh bạc online. Ngoài ra, nhóm của Thọ còn thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các nền tảng này để thu lợi bất chính.

6 nghi phạm trong đường dây đánh bạc online 100 tỉ đồng bị tạm giữ hình sự ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Các nghi phạm sử dụng tài khoản mạng xã hội ẩn danh, lập nhiều hội, nhóm kín trên không gian mạng để điều hành hoạt động phạm tội, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Qua các chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng xác định từ năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Thọ cùng các đồng bọn Võ Văn Đạt (26 tuổi), Trần Văn Bảo (21 tuổi), Trần Văn Nhân (29 tuổi, cùng trú tại xã Tân Mỹ); Đoàn Kim Hòa (35 tuổi, trú tại xã Lệ Thủy) và Phan Thị Hiền (42 tuổi, trú tại P.Ba Đồn, Quảng Trị) đã tham gia đánh bạc online với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.

Ngày 21.12.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 nghi phạm nói trên.

Cũng trong ngày 5.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã có quyết định khởi tố 5 bị can, gồm: Ngô Sĩ Hùng (37 tuổi); Nguyễn Văn Hiếu (33 tuổi); Phạm Trường Sinh (44 tuổi); Nguyễn Thị Thảo (39 tuổi); Phan Thị Liên (45 tuổi, cùng trú tại xã Hoàn Lão, Quảng Trị) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

5 bị can tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào đầu tháng 11.2024, Hùng có ý định tổ chức làm “nhà cái” số lô, số đề. Tuy nhiên, do thiếu vốn, Hùng rủ Hiếu cùng tham gia và được Hiếu đồng ý. Hùng mua một điện thoại di động cùng một sim số điện thoại giao cho Hiếu sử dụng để tạo một tài khoản Zalo cá nhân mang tên “Hoàng Hằng” nhằm nhận số lô, số đề từ các thư ký đề chuyển đến.

Sau đó, Hùng lấy lại sim điện thoại, lắp vào điện thoại khác và đăng nhập cùng tài khoản Zalo “Hoàng Hằng” để quản lý hoạt động chung. Hiếu trực tiếp sử dụng tài khoản này để nhận số lô, số đề, tính toán kết quả thắng thua, số tiền thu lợi hoặc thua lỗ được hai đối tượng thỏa thuận chia theo tỷ lệ 50/50.

Trong quá trình hoạt động, Hùng và Hiếu thống nhất với các thư ký đề, khi tổng số tiền thắng thua vượt quá 10 triệu đồng thì thuê Sinh đi thu, trả tiền cho những người tham gia đánh bạc. Hằng tháng, Hùng và Hiếu trả cho Sinh số tiền 1,5 triệu đồng tiền công thực hiện việc thanh toán tiền đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề.

Hiện tại, cả 2 vụ việc nói trên đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.



