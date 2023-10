Quảng Trị: Khởi tố nữ bị can làm giả hàng chục sổ đỏ để lừa đảo

Chiều 3.10, thông tin từ Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận hồ sơ do Công an H.Cam Lộ chuyển, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thuận (33 tuổi, trú tại P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Thuận tại cơ quan công an THANH LỘC

Theo Công an H.Cam Lộ, Nguyễn Thị Thuận mở văn phòng môi giới bất động sản tại khu phố 2, TT.Cam Lộ (H.Cam Lộ), tìm kiếm người trên địa bàn có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Qua điều tra, có 10 hộ gia đình đã tin tưởng, thỏa thuận và thuê Nguyễn Thị Thuận làm tổng cộng 67 sổ đỏ. Thuận đã bàn giao cho các gia đình 17 sổ đỏ (làm giả), qua đó lừa đảo chiếm đoạt của các hộ dân hơn 900 triệu đồng.

Theo Công an H.Cam Lộ, đối với 17 sổ đỏ giả đã bàn giao, đơn vị yêu cầu các gia đình bị hại giao nộp để phục vụ điều tra.

Liên quan vụ việc, Thanh Niên đã thông tin, sáng 23.8, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai H.Cam Lộ nhận được yêu cầu kiểm tra sổ đỏ của ông L.N và bà N.T.H trú tại thôn Quật Xá, xã Cam Thành (H.Cam Lộ), phát hiện 3 sổ đỏ đều là giả. Sau khi phát hiện sự việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai H.Cam Lộ yêu cầu ông L.N tiếp tục cung cấp các thông tin liên quan đến quá trình làm sổ đỏ để cơ quan công an điều tra, có các biện pháp ngăn chặn.