Chiều 24.11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood (Ấn Độ), với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Ấn Độ, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, các đối tác, doanh nghiệp lữ hành và hãng hàng không.

Tâm điểm của hội nghị là bộ phim Silaa, tác phẩm điện ảnh Bollywood được đầu tư khoảng 4 triệu USD, dự kiến công chiếu ngày 5.2.2027. Quảng Trị cùng Ninh Bình, Cao Bằng là những địa phương có bối cảnh quay quan trọng trong phim.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh đây là cơ hội để địa phương kết nối đối tác, mở rộng thị trường du lịch Ấn Độ thông qua điện ảnh. Theo ông Nam, Quảng Trị có nhiều giá trị đặc sắc về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim. Những cảnh quay tại địa phương sẽ góp phần đưa hình ảnh Quảng Trị đến gần hơn với khán giả Ấn Độ.

Những hình ảnh hang động kỳ vĩ của Quảng Trị sẽ có cơ hội xuất hiện trên điện ảnh Bollywood ẢNH: OXALIS

Tuy nhiên, ông Nam cho rằng hiệu ứng điện ảnh chỉ phát huy giá trị khi điểm đến có sự chuẩn bị đồng bộ. Quảng Trị cần xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp, đẩy mạnh truyền thông, hình thành các tour theo dấu chân điện ảnh, xúc tiến đường bay trực tiếp từ Đồng Hới đến Ấn Độ và nâng cao năng lực đón tiếp, phục vụ du khách. "Quảng Trị không chỉ là một điểm đến đẹp mà còn phải là điểm đến thấu hiểu du khách", ông Nam nhấn mạnh.

Ông Bastian N. Chacko, Phó đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đồng quan điểm, ông Bastian N. Chacko, Phó đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, đánh giá điện ảnh là cầu nối hiệu quả để quảng bá du lịch. Những danh thắng xuất hiện trong phim Bollywood có thể trở thành điểm đến mơ ước của các gia đình Ấn Độ, thậm chí được lựa chọn làm nơi tổ chức đám cưới. Phía Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy tiềm năng hợp tác này.

Bà Vũ Phương Khanh, Giám đốc marketing Oxalis Group (đối tác tại Việt Nam của đơn vị sản xuất phim Silaa), thừa nhận dù có nhiều đường bay từ Ấn Độ đến Việt Nam nhưng hiện chưa có đường bay thẳng đến Đồng Hới. Trong khi đó, Phong Nha - Quảng Trị sở hữu nhiều cảnh quan hấp dẫn nhưng chưa được biết đến rộng rãi tại thị trường này. Khách Ấn Độ cũng có tiềm năng ở các phân khúc du lịch tham quan, sự kiện và tổ chức đám cưới của giới thượng lưu.

Bà Vũ Phương Khanh, Giám đốc marketing Oxalis Group trình bày tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bà Khanh cho biết, Oxalis đã tài trợ 95.000 USD đồng hành cùng phim Silaa. Hình ảnh Quảng Trị sẽ được quảng bá thông qua các cảnh quay trong phim, nội dung hậu trường và video ngắn trên kênh của các diễn viên; đồng thời doanh nghiệp được mời tham dự buổi công chiếu tại Mumbai.

Để tận dụng cơ hội, bà Khanh đề xuất Quảng Trị hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, phát triển thêm sản phẩm, xúc tiến đường bay thẳng từ Ấn Độ đến Đồng Hới và xây dựng các tour "Theo dấu chân Silaa".

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trình bày tham luận về xúc tiến du lịch, kết nối hàng không; đồng thời diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa liên minh các công ty du lịch lữ hành khai thác thị trường Ấn Độ và Hiệp hội Du lịch Quảng Trị.

Hồi tháng 8.2025, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đón đoàn làm phim Silaa ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Được biết, phim Silaa thuộc thể loại hành động - lãng mạn, do đạo diễn Omung Kumar thực hiện, với sự tham gia của hai diễn viên Harshvardhan Rane và Sadia Khateeb. Đoàn phim đã ghi hình tại nhiều địa phương Việt Nam. Riêng tại Quảng Trị, từ ngày 1 - 14.8.2025, các cảnh quay được thực hiện tại Sơn Đoòng, Tân Hóa, Tú Làn, Hang Tiên và Phong Nha.