Quảng Trị rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2026

Tối 4.7, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch tổ chức khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 với chương trình nghệ thuật đặc biệt "Từ ký ức đến tương lai: Quảng Trị vì hòa bình".

Tham dự chương trình có Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo các bộ, ngành, đại diện nhiều tổ chức quốc tế cùng hàng ngàn người dân và du khách.

Các quan khách và nhân dân tham dự lễ hội ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh phát biểu tại sự kiện ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh khẳng định Quảng Trị không chỉ là vùng đất ghi dấu ký ức chiến tranh mà còn là biểu tượng của sự hồi sinh và khát vọng hòa bình. Trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều biến động, thông điệp của lễ hội càng trở nên ý nghĩa khi nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể được vun đắp bằng đối thoại, hợp tác, lòng nhân ái và sự tôn trọng lẫn nhau.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng Lễ hội Vì hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng Lễ hội Vì hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước lan tỏa ra quốc tế.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, từ vùng đất từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đã vươn mình trở thành biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Theo ông, đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị mà còn là hình ảnh của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai.

Khoảnh khắc tiếng chuông hòa bình ngân vang ẢNH: BÁ CƯỜNG

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức gióng hồi chuông ước nguyện hòa bình. Trên nền giai điệu bất hủ của Imagine, chiếc chuông vàng từ từ xuất hiện giữa sân khấu. Ba hồi chuông lần lượt ngân vang, tượng trưng cho khát vọng hòa bình, tinh thần nhân ái và niềm tin vào tương lai.

Bên dưới, hàng nghìn khán giả cùng giương cao cờ lễ hội, bật đèn flash điện thoại, tạo nên một biển ánh sáng trải dài trên đôi bờ Hiền Lương.

Sau tiếng chuông hòa bình là cánh chim câu tung bay trên bầu trời Hiền Lương - Bến Hải ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong thông điệp gửi tới lễ hội, ông Nayef Al-Fayez, Phó tổng giám đốc UNESCO, nhấn mạnh Quảng Trị đã chuyển mình từ biểu tượng của chia cắt thành biểu tượng của hòa giải và hòa bình. Theo ông, hòa bình không phải điều hiển nhiên mà phải được gìn giữ, vun đắp qua từng thế hệ, đúng như tinh thần trong Hiến chương UNESCO.

Lá cờ Tổ quốc tung bay đầy tự hào ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng đặc biệt công phu ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hình tượng người mẹ trong chương trình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngay sau nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật đưa khán giả đi qua hành trình từ ký ức chiến tranh đến khát vọng tương lai với 3 chương: Dòng chảy ký ức, Ánh sáng hòa bình, Thế giới hoan ca. Những ca khúc quen thuộc như Lá thư viết vội, Đồng đội, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Heal the World, We are the World... được dàn dựng công phu, kết hợp công nghệ sân khấu hiện đại, tái hiện hành trình từ những mất mát của chiến tranh đến thông điệp hòa bình, đồng thời khắc họa hình ảnh một Quảng Trị đang vươn mình mạnh mẽ, hội nhập và phát triển.

Người dân hòa mình vào Lễ hội Vì hòa bình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Màn pháo hoa rực rỡ kết thúc chương trình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Pháo hoa rợp trời trong đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đêm khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa tầm cao rực sáng trên bầu trời Hiền Lương - Bến Hải, hòa cùng giai điệu Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Giữa vùng đất từng in hằn dấu tích chiến tranh, những chùm pháo hoa thắp sáng bầu trời như lời khẳng định về sức sống mãnh liệt, sự hồi sinh và khát vọng hòa bình mà Quảng Trị gửi gắm tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.