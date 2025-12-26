Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Thả rùa quý hiếm bị vướng lưới về lại biển

Bá Cường
Bá Cường
26/12/2025 12:11 GMT+7

Một cá thể rùa quý hiếm họ vích vừa được Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) thả về môi trường tự nhiên.

Sáng 26.12, Đội tình nguyện viên bảo tồn rùa biển xã Vĩnh Hoàng (Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị) phối hợp với các đơn vị liên quan thả một cá thể rùa quý hiếm họ vích về môi trường tự nhiên.

Quảng Trị thả rùa qúy hiếm về biển: Hành động bảo vệ lòai nguy cấp - Ảnh 1.

Cá thể rùa biển quý hiếm được cứu hộ và thả về biển

ẢNH: B.H

Trước đó, lúc 7 giờ sáng nay 26.12, ông Nguyễn Xuân Quảng (trú tại thôn Tân Thuận, xã Vĩnh Hoàng) trong quá trình kiểm tra tình hình dọc bờ biển Vĩnh Thái, phát hiện cá thể rùa biển bị vướng lưới thả của các xuồng đánh bắt hải sản, trôi dạt vào bờ biển.

Ông Quảng sau đó báo với Đội tình nguyện viên bảo tồn rùa biển xã Vĩnh Hoàng, qua kiểm tra xác định đây là cá thể rùa biển họ vích, sức khỏe ổn định, nặng 7 kg, dài 50 cm, rộng 37 cm.

Lực lượng cứu hộ đã chăm sóc, vệ sinh rong rêu bám trên mai rùa, bấm mã định danh và thả cá thể rùa quý hiếm về với môi trường biển.

Vích là một họ rùa biển nằm trong Sách đỏ Việt Nam và cả Sách đỏ của IUCN (Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế) vì là loài nguy cấp, quý hiếm và cần được bảo vệ đặc biệt, cấm săn bắt, buôn bán trái phép.

Tại xã Vĩnh Hoàng, từ năm 2019 đến nay đã có trên 25 cá thể rùa biển được phát hiện, cứu hộ, bảo vệ tại biển Vĩnh Thái.

Giải cứu rùa biển con bị mắc kẹt trong... túi xách

Trong lúc đi thăm mô hình nuôi cá lồng bè, ngư dân ở H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) phát hiện một con rùa biển mắc kẹt trong túi xách, đang vùng vẫy nên đã giải cứu và thả về tự nhiên.

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận