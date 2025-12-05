Quảng Trị: Thu giữ 500 máy đào tiền ảo trị giá khoảng 10 tỉ đồng

Ngày 5.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ một lô hàng gồm 500 máy đào tiền ảo tại khu vực biên giới.

23 bao tải trắng chứa 500 máy đào tiền ảo ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Vụ việc được phát hiện tại thôn Tây Chín (xã Lao Bảo).

Cụ thể, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ ô tô BS 74G-001.XX và 1 xe cẩu không mang biển số đang bốc dỡ 23 bao tải màu trắng bên trong chứa 500 máy đào tiền ảo (tiền điện tử) đã qua sử dụng có nhãn hiệu "Bitman" cùng 495 sợi dây cáp màu đen. Tổng giá trị lô hàng khoảng 10 tỉ đồng.

Lô hàng không có hóa đơn, chứng từ ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định số hàng hóa này được đưa từ Lào sang Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.