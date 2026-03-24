Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Quảng Trị vinh danh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu

Nguyễn Phúc
24/03/2026 13:00 GMT+7

20 gương mặt trẻ tiêu biểu Quảng Trị vừa được vinh danh là những đại diện đầy tiềm năng, kỳ vọng sẽ tích cực tham gia, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

Sáng 24.3, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức lễ trao giải thưởng "Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất" và gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trao tặng giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2026 cho 20 thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, cho biết 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình hợp nhất thành tỉnh Quảng Trị mới đã mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho phong trào thanh niên.

"Thế hệ thanh niên hôm nay đã không ngừng nâng tầm nhận thức, nêu cao chí tiến thủ, phát huy phẩm chất tốt đẹp và thế mạnh của tuổi trẻ trong các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó xuất hiện hàng ngàn điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, mà 20 gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh hôm nay chính là những minh chứng sống động nhất", chị Thu nói.

Trao giải cho cá nhân tiêu biểu vì có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tại chương trình, 20 cá nhân tiêu biểu được trao giải thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, quốc phòng - an ninh, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao và hoạt động xã hội.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị cũng khen thưởng các đơn vị có sản phẩm nổi bật trong chiến dịch truyền thông "Quảng Trị on the map - Khám phá 78 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Trị". Đồng thời, ra mắt bản đồ số nhằm quảng bá hình ảnh các địa phương trong tỉnh trên nền tảng trực tuyến.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc trong chiến dịch truyền thông "Quảng Trị on the map"

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, ghi nhận và biểu dương sáng kiến về chiến dịch truyền thông "Quảng Trị on the map".

"Việc triển khai chiến dịch truyền thông "Quảng Trị on the map - Khám phá 78 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Trị" gắn với ra mắt bản đồ số tỉnh Quảng Trị là một hoạt động rất sáng tạo, thể hiện rõ vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số và quảng bá hình ảnh quê hương. Thông qua các sản phẩm truyền thông số do đoàn viên, thanh niên thực hiện, những giá trị lịch sử, văn hóa, tiềm năng phát triển của từng địa phương trong tỉnh sẽ được giới thiệu sinh động, lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng", ông Thắng nói.

Các đại biểu bấm nút ra mắt bản đồ số "Quảng Trị on the map - Khám phá 78 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Trị"

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Thắng cũng mong muốn các gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong, không ngừng nỗ lực vươn lên, tiếp tục gặt hái nhiều thành công; để mỗi bạn trẻ không chỉ là niềm tự hào của gia đình, quê hương mà còn là những "ngọn lửa truyền cảm hứng", lan tỏa khát vọng cống hiến đến đông đảo thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Tin liên quan

Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Ngày 20.3, T.Ư Đoàn đã công bố Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2026, với 10 cá nhân được tôn vinh.

Khám phá thêm chủ đề

Gương mặt trẻ tiêu biểu Quảng Trị on the map Tuổi trẻ Quảng Trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận