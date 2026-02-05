Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Xe khách bốc cháy khi dừng đỗ cho khách đi vệ sinh

Bá Cường
Bá Cường
05/02/2026 10:27 GMT+7

Một xe khách giường nằm khi vừa dừng đỗ để hành khách đi vệ sinh thì bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý, không gây thiệt hại về người.

Sáng nay (5.2), thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa kịp thời ứng cứu một xe khách bị cháy trên địa bàn.

Quảng Trị: Xe khách bốc cháy khi đang dừng dỗ cho hàng khách đi vệ sinh- Ảnh 1.

Xe khách bất ngờ bốc cháy khi vừa dừng đỗ bên đường

ẢNH: B.H

Vụ việc xảy ra lúc 4 giờ 45 phút cùng ngày trên đường Điện Biên Phủ (P.Nam Đông Hà, Quảng Trị).

Xe khách BS 50E - 200.XX do tài xế N.H.T (48 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển. Khi đến khu vực nói trên, tài xế tấp xe vào lề đường để hành khách đi vệ sinh thì bất ngờ phát hiện đám cháy bốc lên phía đuôi xe.

Tài xế T. và phụ xe đã nhanh chóng đưa hành khách ra khỏi khu vực nguy hiểm và tìm cách khống chế ngọn lửa. Thời điểm xảy ra cháy, trên xe khách có 9 người, đã kịp xuống xe nên không có ai bị thương.

Quảng Trị: Xe khách bốc cháy khi đang dừng dỗ cho hàng khách đi vệ sinh- Ảnh 2.

Vụ cháy gây thiệt hại phần đuôi xe cùng một số hàng hóa

ẢNH:B.H

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động các phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Đến 7 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Xe khách bị hư hỏng phần đuôi xe, một số hàng hóa trên xe bị cháy.

Sau đó, các hành khách trên xe đã được chuyển qua một xe khác để tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy xe khách đang được lực lượng chức năng làm rõ.

