Quang Tuấn nhảy cùng Minh Hằng, Trấn Thành hít đất tại trường quay
Video Giải trí

Quang Tuấn nhảy cùng Minh Hằng, Trấn Thành hít đất tại trường quay

Dư Ngân
Dư Ngân
30/11/2025 20:00 GMT+7

Không khí tại On Trending trở nên sôi nổi khi Quang Tuấn nhảy cùng Minh Hằng, trong khi Trấn Thành hào hứng hít đất ngay tại trường quay, tạo nên loạt khoảnh khắc khiến khán giả bật cười.

Trong buổi ghi hình On Trending, Quang Tuấn gây bất ngờ khi nhận lời thử thách nhảy một điệu cùng ca sĩ Minh Hằng. Màn vũ đạo ngẫu hứng cùng biểu cảm lém lỉnh của nam diễn viên khiến cả trường quay phấn khích.

Quang Tuấn nhảy cùng Minh Hằng, Trấn Thành hít đất tại trường quay - Ảnh 1.

'Công chúa' Quang Tuấn thực hiện thử thách nhảy cùng ca sĩ Minh Hằng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trấn Thành tiếp tục khuấy động không khí bằng màn hít đất ngay tại chỗ khi được  đề nghị thực hiện thử thách nhanh. Hành động bất ngờ này khiến dàn cast và khán giả tại trường quay bật cười, tạo thêm nhiều khoảnh khắc vui nhộn trong chương trình.

Để xem thêm những phân đoạn hấp dẫn của dàn cast Running Man Vietnam mùa 3, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên thanhnien.vn, kênh YouTube, Fanpage Báo Thanh Niên cùng YouTube, TikTok iHay TV.

Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn sẵn sàng 'đối đầu' người bí ẩn tại trường quay ON TRENDING

Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn sẵn sàng 'đối đầu' người bí ẩn tại trường quay ON TRENDING

Đến với chương trình On Trending của Báo Thanh Niên, Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn có thêm cơ hội để chia sẻ về những câu chuyện 'chưa kịp lên sóng' trong Running Man Vietnam.

Quang Tuấn Trấn Thành Minh Hằng Liên Bỉnh Phát On trending Báo Thanh Niên
Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
