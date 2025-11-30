Quang Tuấn nhảy cùng Minh Hằng, Trấn Thành hít đất tại trường quay

Trong buổi ghi hình On Trending, Quang Tuấn gây bất ngờ khi nhận lời thử thách nhảy một điệu cùng ca sĩ Minh Hằng. Màn vũ đạo ngẫu hứng cùng biểu cảm lém lỉnh của nam diễn viên khiến cả trường quay phấn khích.

'Công chúa' Quang Tuấn thực hiện thử thách nhảy cùng ca sĩ Minh Hằng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trấn Thành tiếp tục khuấy động không khí bằng màn hít đất ngay tại chỗ khi được đề nghị thực hiện thử thách nhanh. Hành động bất ngờ này khiến dàn cast và khán giả tại trường quay bật cười, tạo thêm nhiều khoảnh khắc vui nhộn trong chương trình.

