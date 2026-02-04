Quất cảnh 'khủng' xuống phố ở Đà Nẵng: Giá tới 30 triệu/cây vẫn bán chạy trước tết

Những cây quất cảnh cao hơn 2 m, giá từ 15 - 30 triệu đồng được nhà vườn Hội An đưa xuống phố Đà Nẵng, thu hút khách mua sớm trước tết.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, thị trường cây quất cảnh tại TP.Đà Nẵng bước vào cao điểm khi hàng loạt nhà vườn đưa quất cảnh kích thước lớn xuống các tuyến đường trung tâm để trưng bày, chào bán, phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân và doanh nghiệp.
Ghi nhận tại các tuyến đường như Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc, Hồ Tùng Mậu… ở P.Liên Chiểu khu vực phía bắc TP.Đà Nẵng, không khí mua sắm đã bắt đầu nhộn nhịp. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào những chậu quất có kích thước lớn, cao hơn 2 m, tán rộng và quả chín mọng từ gốc đến ngọn.
Với chiều cao trên 2 m, dáng thế uy nghi và mức giá lên tới gần 30 triệu đồng, những "siêu phẩm" này không chỉ thu hút người dân đến chiêm ngưỡng mà còn khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ của thị trường hoa cây cảnh năm nay.
Nhiều gốc quất lâu năm được nghệ nhân tạo thế công phu theo dáng trực, dáng long, mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Những gốc quất cảnh này được trồng ở Hội An cũ, thủ phủ quất cảnh miền Trung.
Theo các chủ vườn quất cảnh Hội An, giá của phân khúc cao cấp này dao động từ 15 - 30 triệu đồng/cây, thường được các chủ khách sạn, doanh nghiệp hoặc chủ biệt thự lớn săn đón để trưng bày không gian rộng. Ngoài ra, quất cảnh cỡ vừa và nhỏ có giá từ 1 - 3 triệu đồng/chậu, phù hợp với túi tiền của đa số hộ gia đình.
"Những cây quất giá cao đều là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng, từ khâu hãm hoa đến điều chỉnh quả chín đúng dịp Tết đều phải dựa vào kinh nghiệm dày dạn và cả sự ủng hộ của thời tiết", một chủ vườn chia sẻ.
Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận được những cây quất cảnh "khủng" xuống phố, giá cao ngất ngưởng vẫn hút khách.
