Quất cảnh 'khủng' xuống phố ở Đà Nẵng: Giá tới 30 triệu/cây vẫn bán chạy trước tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, thị trường cây quất cảnh tại TP.Đà Nẵng bước vào cao điểm khi hàng loạt nhà vườn đưa quất cảnh kích thước lớn xuống các tuyến đường trung tâm để trưng bày, chào bán, phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân và doanh nghiệp.

Ghi nhận tại các tuyến đường như Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc, Hồ Tùng Mậu… ở P.Liên Chiểu khu vực phía bắc TP.Đà Nẵng, không khí mua sắm đã bắt đầu nhộn nhịp. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào những chậu quất có kích thước lớn, cao hơn 2 m, tán rộng và quả chín mọng từ gốc đến ngọn.

Với chiều cao trên 2 m, dáng thế uy nghi và mức giá lên tới gần 30 triệu đồng, những "siêu phẩm" này không chỉ thu hút người dân đến chiêm ngưỡng mà còn khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ của thị trường hoa cây cảnh năm nay.

Nhiều gốc quất lâu năm được nghệ nhân tạo thế công phu theo dáng trực, dáng long, mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Những gốc quất cảnh này được trồng ở Hội An cũ, thủ phủ quất cảnh miền Trung.

Theo các chủ vườn quất cảnh Hội An, giá của phân khúc cao cấp này dao động từ 15 - 30 triệu đồng/cây, thường được các chủ khách sạn, doanh nghiệp hoặc chủ biệt thự lớn săn đón để trưng bày không gian rộng. Ngoài ra, quất cảnh cỡ vừa và nhỏ có giá từ 1 - 3 triệu đồng/chậu, phù hợp với túi tiền của đa số hộ gia đình.

"Những cây quất giá cao đều là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng, từ khâu hãm hoa đến điều chỉnh quả chín đúng dịp Tết đều phải dựa vào kinh nghiệm dày dạn và cả sự ủng hộ của thời tiết", một chủ vườn chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận được những cây quất cảnh "khủng" xuống phố, giá cao ngất ngưởng vẫn hút khách.

Để có được một cây quất "đáng đồng tiền bát gạo", các chủ vườn Hội An đã phải dồn tâm huyết chăm sóc trong nhiều năm ròng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên cạnh những cây "khủng" giá chục triệu đồng, thị trường năm nay vẫn rất sôi động với phân khúc bình dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một cây quất cảnh có thế đẹp được đưa xuống phố ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều nhà vườn cho biết, sức mua có xu hướng tăng dần theo từng ngày và sẽ nhộn nhịp hơn vào những ngày giáp tết ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một cây quất cảnh thế đẹp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gia đình anh Nguyễn Văn An trồng khoảng 1.500 chậu quất. Trong đó, gần 80% đã được thương lái mua sỉ và chở đi, số còn lại được gia đình vận chuyển đến ba điểm trên địa bàn TP.Đà Nẵng để bán lẻ. Ngoài điểm bán trên đường Nguyễn Tất Thành, gia đình anh còn mở thêm 2 điểm khác tại khu vực trung tâm TP.Đà Nẵng và P.Tam Kỳ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Xe tải liên tục ra vào chở quất cảnh đi giao cho khách hàng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Quất cảnh ở thủ phủ miền Trung to, tròn, màu vàng óng nên rất được du khách ưa chuộng. Không chỉ ở thị trường TP.Đà Nẵng, quất cảnh còn được vượt đèo Hải Vân ra đến TP.Huế, tỉnh Quảng Trị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đường Nguyễn Tất Thành (P.Hội An Tây), đoạn qua địa bàn phường, được xem là nơi nhộn nhịp nhất với lượng lớn khách hàng tấp nập đến mua quất. Dọc hai bên tuyến đường, sắc vàng rực rỡ của quất cảnh phủ kín, tạo nên không khí tết rõ rệt ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo Trung tâm Cung ứng sự nghiệp công P.Hội An Tây, vụ tết năm nay, toàn phường có gần 700 hộ dân trồng hơn 200.000 chậu quất cảnh các loại, tăng khoảng 40.000 chậu so với tết năm ngoái ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Vòng đời của quất thường khoảng 7 - 8 năm. Cây quất cao gần 5 m, tuổi đời những cây quất cảnh khoảng 20 năm mà một số nhà vườn đang sở hữu là cực kỳ hiếm ẢNH: MẠNH CƯỜNG