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    Vì sao 'nam thần' Quốc Anh, Lê Xuân Tiền, Lương Mạnh Hải đóng 'Đặc công Rừng Sác'?

    Vì sao 'nam thần' Quốc Anh, Lê Xuân Tiền, Lương Mạnh Hải đóng 'Đặc công Rừng Sác'?

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    Sau 3 năm chuẩn bị, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, biên kịch Châu Thổ cùng các cộng sự chính thức khai máy phim điện ảnh Đặc công Rừng Sác. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên hùng hậu như Lương Mạnh Hải, Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Hoài Lâm, Lê Minh Thuấn...

    Ngày 25.10, đoàn phim Đặc công Rừng Sác tổ chức lễ cúng khai máy tại Cần Giờ (TP.HCM). Dự án do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên gồm Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Lương Mạnh Hải, Phương Thanh, Sỹ Toàn, Huy Anh, Lê Minh Thuấn, Trần Phong, Hưng Nguyễn, Doãn Hoàng, Hoài Lâm, Lê Hóa… 

    Dự án do Mega GS sản xuất với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh TP.HCM - Quân khu 7. Bên cạnh ê-kíp sản xuất và dàn diễn viên, buổi lễ còn có sự tham dự của hai cựu chiến sĩ Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác là ông Đào Xuân Hạ và ông Võ Duy Tấn.

    Lấy bối cảnh Rừng Sác ở năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phim xoay quanh nhiệm vụ nguy hiểm của các chiến sĩ thuộc Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác. Họ được giao nhiệm vụ đột nhập, khống chế tuyến vận tải chiến lược sông Lòng Tàu, đánh vào các mục tiêu quân sự quan trọng của đối phương. Tác phẩm hướng đến việc tái hiện chân thực sự gian khổ, hy sinh của người lính Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc.

    Vì sao 'Nam thần' Quốc Anh, Lê Xuân Tiền, Lương Mạnh Hải... - Ảnh 1.

    Ngày 25.10, đoàn phim Đặc công Rừng Sác tổ chức lễ cúng khai máy tại Cần Giờ (TP.HCM)

    ẢNH: BẢO HẠO

    Chia sẻ về dự án, Lương Mạnh Hải cho biết anh từng được đọc kịch bản của nhiều bộ phim do Vũ Ngọc Đãng thực hiện nhưng chưa tìm được vai diễn phù hợp. Khi tiếp cận Đặc công Rừng Sác, nam diễn viên cảm thấy hứng thú với nhân vật Hai Minh nên quyết định nhận lời tham gia. Anh cũng tiết lộ Tăng Thanh Hà hào hứng khi biết mình trở lại với điện ảnh.

    Trong khi đó, sự góp mặt của Quốc Anh trong dự án cũng thu hút sự chú ý. Ở tuổi 28, nam diễn viên có cơ hội thử sức với vai diễn mới, khác với những vai tổng tài, công tử mà anh từng đảm nhận trước đây. Theo kế hoạch, tác phẩm điện ảnh Đặc công Rừng Sác sẽ ghi hình trong 50 ngày và dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2027.

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