Trấn Thành thắc mắc lý do Pháo thi hoa hậu

Đến với chương trình On Trending của Báo Thanh Niên, rapper Pháo có dịp chia sẻ về quyết định tham gia Miss Universe Vietnam 2026 sau hành trình hoạt động âm nhạc. Giọng ca 10X tiết lộ gia đình luôn ủng hộ mình vô điều kiện, bên cạnh đó bạn bè bất ngờ khi biết cô có ý định thi hoa hậu.

Rapper Pháo hài hước kể về cuộc hội thoại giữa mình và Trấn Thành khi cô quyết định thi hoa hậu ẢNH: HỒNG PHÚC

Nhớ lại cuộc trò chuyện với Trấn Thành, Pháo cho biết đạo diễn Thỏ ơi! từng băn khoăn về mối liên kết giữa một rapper với vương miện hoa hậu, cũng như định hướng của cô sau khi chạm tay đến danh hiệu. Dù thừa nhận vẫn đang trên hành trình tìm kiếm câu trả lời trọn vẹn, nữ rapper khẳng định nghề nghiệp chỉ là mảnh ghép phản chiếu màu sắc cá nhân chứ không định hình bản sắc. Dù ở vai trò nào, cô vẫn trọn vẹn là chính mình. Bên cạnh đó, Pháo hé lộ Hoa hậu Hương Giang chính là hình mẫu tiếp thêm cho cô sự dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn. Đáng chú ý, chính bình luận hoài nghi "mơ hồ về khả năng thành công nếu thi hoa hậu" lại trở thành ngọn lửa động lực, thôi thúc cô nuôi lại mái tóc dài và tự tin ghi tên mình vào đường đua nhan sắc. Qua hành trình này, Pháo kỳ vọng bản thân sẽ ngày càng tỏa sáng rạng rỡ, đồng thời lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng dũng cảm đuổi theo những giấc mơ của riêng mình.

Để lắng nghe những chia sẻ của dàn Hoa - Á hậu Top 5 Miss Universe Vietnam 2026, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên Thanh Niên online, fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.