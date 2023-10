Quốc Cơ - Quốc Nghiệp có bị xử lý như vụ người mẫu Ngọc Trinh?

Trưa 21.10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đăng tải hình ảnh nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn chồng đầu khi đang chạy xe.

Hình ảnh clip có thể thấy cả 2 nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đều không đội mũ bảo hiểm khi lái xe, đồng thời biểu diễn chồng đầu khi chiếc xe đang chạy.

Trong clip 2 nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp còn có dòng chữ nhỏ xuất hiện với nội dung "Được thực hiện bởi nghệ sĩ biểu diễn xiếc chuyên nghiệp trong một khu vực được kiểm soát. Vui lòng không thử theo dưới bất kỳ hình thức nào”.

Lãnh đạo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) thông tin, CSGT đã nhận được đoạn clip đang chia sẻ trên mạng xã hội về hình ảnh Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất hiện với chiếc xe máy điện đang chạy nhưng không đội mũ bảo hiểm, biểu diễn chồng đầu.

Sự việc 2 nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khiến dư luận đang so sánh với vụ việc người mẫu nội y Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 19.10 vừa qua về tội “gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, Ngọc Trinh đăng tải nhiều đoạn clip chạy mô tô thả 2 tay, nằm trên yên xe, ngồi về một bên khi điều khiển xe lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh 2 nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn chồng đầu trên xe máy gây xôn xao CẮT TỪ CLIP

Làm rõ hành vi đưa lên không gian mạng nhằm mục đích gì?

Luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, theo luật An ninh mạng thì những cá nhân, tổ chức sử dụng không gian mạng không được cung cấp, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; không được kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự; hành vi khác sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Vì vậy, theo luật sư Hoan, nếu cá nhân, tổ chức vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

“Có những trường hợp có thể biểu hiện hành vi giống nhau nhưng mục đích, động cơ khác nhau và quan trọng nhất đó là hành vi thực hiện sau đó được quay lại và đưa lên không gian mạng có nhằm mục đích kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối hay không?”, luật sư Hoan phân tích và cho rằng, cơ quan chức năng cần xác minh làm rõ bối cảnh, điều kiện và hành lang pháp lý của việc quay clip mới có thể kết luận hành vi đó có vi phạm pháp luật hay không.

Người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng, sau vụ lái xe mô tô thả 2 tay ở TP.HCM, tổ chức quay clip và tung lên mạng gây xôn xao dư luận T.N

Luật sư Hoan nhấn mạnh, trường hợp Quốc Cơ - Quốc Nghiệp có thể nhiều người sẽ so sánh với trường hợp của Ngọc Trinh. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên thì cơ quan chức năng cần phải làm rõ mới có căn cứ xử lý hay không và nếu có thì vi phạm hành chính hay hình sự.

Liên quan vụ việc 2 nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, luật sư Bùi Đức Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) cũng khẳng định Điều 30 luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm người lái xe máy buông cả 2 tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe 2 bánh, bằng 2 bánh đối với xe 3 bánh; hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

"Hành vi của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp dù thực hiện với mục đích gì thì cũng vi phạm pháp luật. Song để xác định xử phạt hành chính, hình sự thì cần làm rõ mức độ xâm phạm đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội", luật sư Tuấn nêu.