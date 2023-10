Xôn xao clip Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu lái xe máy

Những hình ảnh trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Chụp màn hình

Hôm 21.10, những hình ảnh Quốc Cơ - Quốc Nghiệp được cho là quảng cáo cho một hãng xe được mọi người quan tâm. Trong loạt khoảnh khắc được lan truyền, hai nghệ sĩ xiếc di chuyển bằng xe máy trong tư thế chồng đầu. Tuy nhiên, việc họ không đội mũ bảo hiểm khi lái xe lại còn thực hiện những tư thế nguy hiểm vấp phải ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Dù dưới clip đăng thông tin cảnh báo "không thử theo dưới bất kỳ hình thức nào" và cho biết đây là video thực hiện bởi hai nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát song nhiều người cho rằng vì Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là nghệ sĩ nổi tiếng nên hình ảnh, video có thể làm sai lệch ý nghĩ của người tiêu dùng trong nước. Một bộ phận khán giả lấy vụ việc Ngọc Trinh lái mô tô phân khối lớn thả cả hai tay, nằm trên yên xe… để so sánh với hành động của anh em nhà họ Giang.

Màn trình diễn các động tác chồng đầu là "đặc sản" của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp Fanpage Quốc Cơ Quốc Nghiệp

Một tài khoản bình luận: “Nghệ sĩ mà thế này là lại xử phạt nghiêm khắc rồi”. Người xem khác bày tỏ: “Thể hiện ở đâu cũng đúng nhưng thể hiện trên phương tiện trên đường bộ mà không đảm bảo an toàn thế này lại gây rối trật tự công cộng rồi". Một người xem nêu quan điểm: “Không hiểu vì sao người nổi tiếng mà làm được vậy luôn". “Để xem lần này có bị xử lý giống Ngọc Trinh không", một tài khoản thắc mắc.

Bên cạnh đó, một số tài khoản lên tiếng bênh vực, mong mọi người xem xét kỹ vấn đề trước khi lên tiếng chỉ trích. Nhiều cư dân cho rằng cần xem xét việc lái xe này đã xin giấy phép và đảm bảo các vấn đề an toàn hay chưa.

Một tài khoản bình luận: “Với quảng cáo thì giấy tờ người ta xin đầy đủ chứ có phải ra đường tham gia giao thông đâu". Người xem khác bày tỏ: “Sự việc hoàn toàn khác với Ngọc Trinh là sử dụng giấy tờ giả, bằng lái giả. Tôi tin hai anh có giấy phép lái xe bởi dòng xe này không phải loại phân khối cao". “Thường các video quảng cáo sẽ được duyệt trước khi phát sóng. Có thể họ đã xin phép và chặn giao thông đoạn đường làm clip rồi", một cư dân mạng viết.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, đoạn video được thực hiện vào tháng 9.2023, hai nghệ sĩ quay video có sự theo sát của ê-kíp chuyên nghiệp. Một nguồn tin thân cận với phía Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chia sẻ với Thanh Niên, đại diện nhãn hàng, đơn vị thực hiện đoạn quảng cáo sẽ lên tiếng về vấn đề này.

Mới đây, người mẫu Ngọc Trinh vấp phải làn sóng chỉ trích vì clip lái mô tô phân khối lớn thả cả hai tay, nằm trên yên xe… Phía cơ quan công an đã lập biên bản diễn viên Vòng eo 56 lỗi "điều khiển phương tiện che lấp biển số", "không có giấy đăng ký xe", "không có giấy phép lái xe", đồng thời tạm giữ mô tô màu đỏ do cô đứng tên. Chiều 19.10, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành khởi tố, khám xét chỗ ở và bắt tạm giam Ngọc Trinh để điều tra tội gây rối trật tự công cộng...