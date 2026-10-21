Quốc học Huế, ngôi trường Bác Hồ từng theo học, ấn tượng với tuổi 130

Trường THPT chuyên Quốc học Huế (tọa lạc tại số 12 đường Lê Lợi, thành phố Huế) được thành lập vào ngày 23.10.1896 theo chỉ dụ của vua Thành Thái. Nằm bên bờ sông Hương êm đềm, đây từng là trường Pháp - Việt chính yếu của toàn xứ Đông Dương, do ông Ngô Đình Khả đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng đầu tiên.

Trường THPT chuyên Quốc học Huế tọa lạc tại số 12 đường Lê Lợi, thành phố Huế, phía bờ nam sông Hương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khởi đầu từ những dãy nhà tranh cải tạo trên nền trại lính thủy quân cũ, đến năm 1915 trường được quy hoạch và xây dựng lại kiên cố. Các dãy nhà lầu gạch lợp ngói mang đậm nét kiến trúc Tây Âu kết hợp phong cách Á Đông cùng gam màu đỏ sẫm đặc trưng đã tạo nên vẻ đẹp cổ kính giữa lòng cố đô Huế.

Toàn cảnh Trường THPT chuyên Quốc học Huế bên bờ sông Hương với quy hoạch không gian xanh mát và cổ kính ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Quốc Học Huế không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc mà còn là "nôi" đào tạo những nhân vật lịch sử kiệt xuất của dân tộc.

Đặt ở vị trí trang trọng giữa sân trường là bức tượng đồng Nguyễn Tất Thành (tên thời trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Theo các tư liệu chép lại, Người từng là học sinh giỏi của Trường Pháp - Việt Đông Ba, thi vượt cấp vào học lớp đệ nhị niên trung học tại đây niên khóa 1908 - 1909.

Mái trường này cũng là nơi chứng kiến sự trưởng thành của nhiều lãnh đạo tiền bối như Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... cùng nhiều nhà khoa học, văn nghệ sĩ tài danh như Hoàng Xuân Hãn, Tạ Quang Bửu, Ngô Kha, Trần Quang Long, Lê Bá Khánh Trình... Với những giá trị vượt thời gian, trường là cơ sở giáo dục trung học phổ thông duy nhất trên cả nước được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Những dãy nhà lầu xây gạch kiên cố mang đậm dấu ấn kiến trúc Tây Âu được hình thành từ đợt trùng tu lớn năm 1915 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bước sang kỷ nguyên mới, Quốc học Huế tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Trường giữ kỷ lục ấn tượng tại sân chơi trí tuệ Đường lên đỉnh Olympia khi có tới 8 học sinh lọt vào trận chung kết năm, trong đó 3 học sinh xuất sắc giành vòng nguyệt quế.

Tròn 130 năm hình thành và phát triển, ngôi trường bên bờ sông Hương vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống, viết tiếp những trang vàng tri thức cho đất nước.

Cổng chính và mặt tiền của trường nổi bật với hệ thống tường gạch đỏ sẫm cùng đường nét kiến trúc giao thoa đặc sắc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Qua 130 năm, Trường THPT chuyên Quốc học Huế vẫn lưu giữ nét kiến trúc đậm phong cách phương Tây ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bình phong long mã được xây dựng vào năm Thành Thái thứ 8 vẫn còn nguyên vẹn bên phải cổng trường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khuôn viên trường được bao phủ bởi hệ thống cây xanh tỏa bóng mát ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những ngày này, Trường THPT chuyên Quốc học Huế rộn ràng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 130 năm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây là ngôi trường THPT duy nhất tại Việt Nam được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sự kết hợp tinh tế giữa phong cách trang trí Á Đông và kết cấu kỹ thuật phương Tây trên các mảng tường cổ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các dãy nhà được bao phủ bởi cây xanh tạo nên không gian thoáng đãng cho ngôi trường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bức tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh (thời trẻ Người mang tên là Nguyễn Tất Thành) đặt trang trọng giữa sân trường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khu vực hành lang của các tòa nhà lớp học giữ nguyên vẹn kiến trúc nguyên bản qua hàng thế kỷ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN