Quốc học Huế, ngôi trường Bác Hồ từng theo học, ấn tượng với tuổi 130

Trường THPT chuyên Quốc học Huế (tọa lạc tại số 12 đường Lê Lợi, thành phố Huế) được thành lập vào ngày 23.10.1896 theo chỉ dụ của vua Thành Thái. Nằm bên bờ sông Hương êm đềm, đây từng là trường Pháp - Việt chính yếu của toàn xứ Đông Dương, do ông Ngô Đình Khả đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng đầu tiên.
Khởi đầu từ những dãy nhà tranh cải tạo trên nền trại lính thủy quân cũ, đến năm 1915 trường được quy hoạch và xây dựng lại kiên cố. Các dãy nhà lầu gạch lợp ngói mang đậm nét kiến trúc Tây Âu kết hợp phong cách Á Đông cùng gam màu đỏ sẫm đặc trưng đã tạo nên vẻ đẹp cổ kính giữa lòng cố đô Huế.
Quốc Học Huế không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc mà còn là "nôi" đào tạo những nhân vật lịch sử kiệt xuất của dân tộc.
Đặt ở vị trí trang trọng giữa sân trường là bức tượng đồng Nguyễn Tất Thành (tên thời trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Theo các tư liệu chép lại, Người từng là học sinh giỏi của Trường Pháp - Việt Đông Ba, thi vượt cấp vào học lớp đệ nhị niên trung học tại đây niên khóa 1908 - 1909.
Mái trường này cũng là nơi chứng kiến sự trưởng thành của nhiều lãnh đạo tiền bối như Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... cùng nhiều nhà khoa học, văn nghệ sĩ tài danh như Hoàng Xuân Hãn, Tạ Quang Bửu, Ngô Kha, Trần Quang Long, Lê Bá Khánh Trình... Với những giá trị vượt thời gian, trường là cơ sở giáo dục trung học phổ thông duy nhất trên cả nước được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.
Bước sang kỷ nguyên mới, Quốc học Huế tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Trường giữ kỷ lục ấn tượng tại sân chơi trí tuệ Đường lên đỉnh Olympia khi có tới 8 học sinh lọt vào trận chung kết năm, trong đó 3 học sinh xuất sắc giành vòng nguyệt quế.
Tròn 130 năm hình thành và phát triển, ngôi trường bên bờ sông Hương vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống, viết tiếp những trang vàng tri thức cho đất nước.
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