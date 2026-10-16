'Lầu may' chợ Đông Ba: 80 tuổi vẫn ngồi bên máy may, không phải để kiếm tiền

Nằm khiêm tốn ở một góc nhỏ bên tay phải cổng chợ Đông Ba (thành phố Huế), 'lầu may" là một không gian độc đáo, đã tồn tại hàng chục năm ở ngôi chợ sầm uất bậc nhất cố đô.

Lối lên "lầu may" nằm khiêm tốn ngay phía cổng chợ Đông Ba ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Gọi là "lầu" vì không gian này nằm trên tầng 2 của ngôi chợ. Đặt chân đến đây, ấn tượng đầu tiên là những chiếc bàn may gỗ đã sờn màu thời gian được xếp sát cạnh nhau. Hiện vẫn có hơn 30 thợ may đang gắn bó với nghề.

Lối nhỏ dẫn lên "lầu may" tại tầng 2 chợ Đông Ba ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những chiếc bàn may gỗ sờn màu thời gian xếp sát cạnh nhau cùng bảng hiệu đơn sơ tạo nên một không gian hoài niệm giữa lòng chợ Đông Ba sầm uất ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong ký ức của bà Hà Thị Huê (80 tuổi), một trong những người thợ lâu năm nhất còn miệt mài làm nghề tại "lầu may", sau năm 1975 không gian này luôn nhộn nhịp, tấp nập người ra vào.

Nhớ lại giai đoạn hoàng kim đó, bà Huê chia sẻ: "Ngày trước, phụ nữ đi chợ Đông Ba cứ đến hàng vải chọn vải sau đó qua "lầu may" để đo may. Có những ngày lễ tết, thợ may làm không kịp tay. Khách không chỉ có người dân đi chợ, mà tiểu thương ở chợ Đông Ba cũng đặt may cho vừa ý. Ngày nay, xã hội phát triển, nhiều sự lựa chọn hơn nên nhu cầu may đo thủ công cũng giảm dần".

Bà Hà Thị Huê, một trong những thợ may lâu năm nhất tại "lầu may" ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dù nhu cầu thị trường không còn như xưa, nhưng suốt hơn 45 năm qua bà Huê vẫn đều đặn có mặt bên chiếc máy may mỗi ngày, trừ những lúc đau ốm. Công việc này không chỉ là nguồn thu nhập từng giúp bà nuôi lớn các con, mà còn là niềm đam mê giữ lại ký ức một thời.

Giờ đây, công việc chính của bà là sửa quần áo cũ hoặc may các bộ đồ mặc ở nhà với thu nhập khá thấp.

"Bây giờ người ta tìm đến đây để sửa áo quần, may đồ bộ. Công việc tuy không mang lại thu nhập cao, mỗi ngày tôi may 1 bộ đồ, tiền công khoảng 80.000 đồng, có nhiều ngày không có đồng nào. Đã có các con đỡ đần, tôi đi làm không phải vì thu nhập nữa mà làm cho vui, khuây khỏa tuổi già", bà Huê bộc bạch.

Ngồi cạnh là bà Văn Thị Xuân Mai (75 tuổi). Đôi tay nhăn nheo nhưng vẫn vô cùng tỉ mỉ, khéo léo hoàn thiện từng đường kim mũi chỉ cho bộ đồ của khách, tính ra bà Mai đã có tròn 50 năm làm nghề may, trong đó có 35 năm gắn bó với "lầu may".

Trong ký ức bà Mai, Lầu May bây giờ tuy thưa khách nhưng vẫn có những vị khách quen thuộc nhiều năm. Đó là những người không thích mặc quần áo may sẵn mà chọn vải rồi nhờ thợ quen đo may theo đúng kích thước cơ thể. Ở "lầu may", mỗi người phân chia một công việc rõ ràng, người chuyên may đồ bộ, người chuyên sửa áo quần, hay may rèm cửa…

Bà Văn Thị Xuân Mai (75 tuổi) đang hoàn thiện bộ trang phục cho khách quen ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên chiếc máy may đã cũ, bà Mai tâm sự: "Cũng nhờ chỗ này mà tôi nuôi con khôn lớn. Bây giờ con cái đã trưởng thành, chúng nó lo hết rồi nên tôi chỉ đi làm cho có đồng vô đồng ra, chứ ở nhà buồn lắm... Mỗi ngày cố hết sức tôi chỉ kịp may 1 bộ đồ thôi, tiền công từ 80.000 đồng".

Ở tuổi 56, bà Phạm Thị Năm thuộc lớp thợ trẻ hơn tại "lầu may". Ngày trước, khi nghề may còn thịnh, hành trình học nghề rất gian nan, bà phải theo thầy học từ những việc cơ bản nhất như cắt nút, xếp đồ... rồi mới thành thạo, ra mở máy riêng. Cũng từ chiếc máy may, bà xây nhà, nuôi con ăn học thành tài.

Đối với bà Năm, công việc hiện tại tuy thu nhập không còn cao nhưng mang lại sự thong dong, thanh nhàn mỗi ngày. "Vì không biết buôn bán nên tôi gắn bó với nghề may. Giờ các con đã có công việc, chồng tôi cũng vững vàng kinh tế nên tôi làm việc trong sự tự tại. Có những ngày tôi cố gắng lắm làm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, được 2 bộ đồ thì tiền công khoảng 160.000 đồng", bà nói.

Tại "lầu may", mỗi người thợ sẽ chuyên làm một việc, có người may đồ bộ, người chuyên sửa áo quần, may rèm... ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đa phần những người thợ ở đây đều đã lớn tuổi, có hơn nửa đời người gắn bó với nghề may ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN



