Quán bánh Huế hơn 50 năm, ngày lễ đông khách phải treo bảng 'hết bánh, hết bàn'

Nằm sâu trong kiệt 104 đường Kim Long (thành phố Huế), quán bánh Huế có tuổi đời hơn 50 năm thu hút đông du khách. Họ không chỉ tìm đến đây bởi hương vị mà còn vì không gian nhà vườn mộc mạc, bình dị.

Chúng tôi đến quán bánh Huế có tên O Lé sau 10 giờ 30, đây cũng là lúc quán bắt đầu mở cửa đón khách, ấn tượng đầu tiên là ngôi nhà cũ nằm giữa khoảng sân có nhiều cây xanh. Nơi phục vụ khách nằm ở sân trước, có vườn cây, bài trí đôi ba chiếc bàn đơn sơ, đem lại cảm giác yên tĩnh và thoáng đãng.

Quán bánh O Lé nằm ẩn mình sâu trong kiệt 104 đường Kim Long (thành phố Huế) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Quán mở cửa từ 10 giờ 30 sáng đến 16 giờ 30 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không gian quán là ngôi nhà cấp 4 mang đậm nét kiến trúc cũ của Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Quán bán các loại bánh Huế như bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc và ram ít ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chủ quán là bà Kim Thị Hương (81 tuổi). Dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm", mỗi ngày bà Hương vẫn trực tiếp vào bếp chuẩn bị và thực hiện mọi công đoạn làm bánh.

Kể về cái duyên với nghề, bà Hương nhớ lại: "Tôi làm nghề này là nối nghiệp bà ngoại. Xưa kia bà tôi gánh hai đầu hai thúng, mặc áo dài, vừa đi vừa rao khắp các tuyến phố. Sau này, tôi lấy chồng rồi cũng theo nghề. Đến một thời gian, tôi dừng chân bán tại nhà, chủ yếu phục vụ cho người dân địa phương. Sau này, một số khách lạ đến ăn, người ta quay phim rồi đăng lên mạng, từ đó khách đông dần".

Bà Kim Thị Hương (81 tuổi), chủ quán bánh O Lé với hơn 50 năm gắn bó với nghề làm bánh truyền thống ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Để làm nên những mẻ bánh Huế thơm ngon bà Hương tỉ mỉ trong từng khâu chọn nguyên liệu. Bà cho biết, ngoài bột thì tôm chính là "linh hồn" quyết định chất lượng của phần nhân bánh.

"Tôi vốn là người khắt khe nên luôn muốn tự tay mình làm mọi thứ. Để bánh ngon, quan trọng vẫn là nêm nếm gia vị trong nhân bánh, thành phẩm phải ngon thì tạo ra bánh ngon. Tôm, bột phải hòa quyện cùng nhau", bà Hương cho hay.

Dù đã ngoài 80 tuổi, bà Hương vẫn tự tay chuẩn bị từng công đoạn làm bánh mỗi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bà chia sẻ thêm, tôm được bà đặt mua tươi sống mỗi ngày từ khu vực phá Tam Giang. Bà Hương bắt đầu công việc từ 6 giờ sáng để kịp mở cửa đón khách lúc 10 giờ 30 và đóng cửa vào 18 giờ 30 chiều.

Những năm gần đây, lượng khách tìm đến quán đa phần là khách du lịch thập phương. Do nhân sự chỉ gồm hai vợ chồng già cùng vợ chồng con trai và cháu đảm nhiệm toàn bộ khâu làm bánh, hấp bánh cho đến chạy bàn, quán thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Bà Hương cùng con trai nhào bột, làm bánh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bà Hương trải lòng: "Khách của quán những năm gần đây đa phần là khách du lịch, mỗi ngày lượng khách đến đông tôi rất vui vì quán nhỏ, lại ở sâu trong hẻm nhưng vẫn được họ biết đến. Nhưng vì bản thân đã lớn tuổi, nhà cũng vài người trong gia đình phục vụ nên nhiều lúc cũng quá tải. Có những hôm lễ, dù không muốn nhưng gia đình phải lấy bảng hiệu hết bánh hoặc hết bàn để khách không giận và không vào thêm. Vào những ngày thường khách đến lai rai, cả gia đình túc tắc cùng nhau làm, cũng đủ sống".

Các thành viên trong gia đình bà Hương phục vụ khách ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những dĩa bánh Huế mang hương vị đậm đà chinh phục thực khách thập phương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không chỉ thu hút bởi chất lượng món ăn, không gian mộc mạc của quán O Lé cũng để lại ấn tượng đậm nét trong lòng du khách.

Lần đầu đến quán qua thông tin trên mạng xã hội, anh Đặng Anh Khoa (29 tuổi, du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ: "Mình biết đến quán qua các bài viết đánh giá trên web và mạng xã hội. Ấn tượng của mình khi đến đây là quán đúng với phong cách Huế, căn nhà cổ, nhìn rất xưa, hài hòa với thiên nhiên. Đồ ăn ở đây cũng khá ngon".

Cùng chung cảm nhận, anh Bùi Hồng Thái (31 tuổi, du khách đến từ Tuyên Quang) đánh giá: "Mình biết quán này qua những người bạn đã chia sẻ lại. Sau khi thưởng thức thì mình thấy bánh khá ngon, vừa miệng hợp khẩu vị".