Với 468/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng nay 21.11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.1.2027 đến hết ngày 31.12.2036.

Theo đó, cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng trên toàn quốc, ưu tiên áp dụng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng; trung tâm du lịch theo Quy hoạch hệ thống du lịch; khu du lịch quốc gia; địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo quy hoạch hệ thống du lịch...

Quốc hội thông qua nghị quyết với đa số đại biểu tán thành ẢNH: QUOCHOI.VN

Nghị quyết quy định thử nghiệm có kiểm soát việc cho phép tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí phức hợp quy mô lớn được hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Áp dụng thủ tục hành chính rút gọn, cấp phép một lần đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện quốc tế quy mô lớn tổ chức định kỳ, hoạt động kéo dài.

Việc cấp phép một lần được thực hiện thông qua một đầu mối, một lần thẩm định, không thay thế, miễn trừ các yêu cầu bắt buộc về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hóa.

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát không áp dụng đối với hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược.

Việc thử nghiệm được thực hiện theo đề án do UBND cấp tỉnh xây dựng, trình HĐND cấp tỉnh quyết định.

Đối với khu giải trí phức hợp quy mô lớn và hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần tại khu vực có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ thì đề án phải được Thủ tướng chấp thuận trước khi HĐND cấp tỉnh quyết định.

Đề án phải xác định rõ phạm vi, địa bàn, loại hình, khung thời gian hoạt động; tiêu chí đánh giá, phương án kiểm soát rủi ro, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn cho khách du lịch, bảo vệ môi trường và quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư; quy định cơ chế tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm khi phát sinh rủi ro.

Thời hạn thử nghiệm tối đa là 3 năm và không vượt quá thời gian có hiệu lực của nghị quyết.

Ưu đãi với mô hình kinh doanh du lịch mới

Nghị quyết cũng đề cập chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới.

Đây là các mô hình cung ứng dịch vụ du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển, tạo ra sản phẩm du lịch kết hợp với giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo tiêu chí do Chính phủ quy định.

Đồng thời, các mô hình này phải đáp ứng điều kiện sau: ứng dụng khoa học, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghệ mới hoặc phương thức tổ chức kinh doanh có giá trị gia tăng cao, nâng cao trải nghiệm của khách du lịch và hiệu quả sử dụng tài nguyên du lịch.

Có quyền sở hữu trí tuệ được phát sinh, xác lập và bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.

Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mô hình kinh doanh du lịch mới đáp ứng điều kiện nêu trên và tiêu chí về giá trị gia tăng, khả năng mở rộng thị trường hoặc nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình kinh doanh du lịch mới.