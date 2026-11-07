Chính phủ đề xuất thí điểm kinh tế đêm hoạt động 24/7 từ 1.1.2027

Tiếp tục kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, sáng nay 7.11, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất thí điểm có kiểm soát các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn, kinh tế đêm và mô hình kinh doanh du lịch mới, khác chưa có quy định phù hợp. Các mô hình này được hoạt động 24/7, hưởng thủ tục rút gọn; các chương trình biểu diễn, sự kiện quốc tế quy mô lớn tổ chức định kỳ, kéo dài chỉ cần cấp phép 1 lần.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình ẢNH: GIA HÂN

Việc thử nghiệm được thực hiện trong phạm vi địa bàn, thời hạn và điều kiện cụ thể theo đề án do UBND cấp tỉnh xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Đề án của các địa phương phải xác định rõ phạm vi, tiêu chí đánh giá, phương án kiểm soát rủi ro, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn cho khách du lịch, bảo vệ môi trường và quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư; quy định cơ chế tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm khi phát sinh rủi ro.

Thời hạn thử nghiệm các mô hình, hoạt động kinh doanh du lịch tối đa là 5 năm. Kết thúc thời hạn thử nghiệm, UBND cấp tỉnh báo cáo kết quả để Chính phủ tổng hợp, đề xuất Quốc hội xem xét luật hóa, điều chỉnh hoặc chấm dứt chính sách.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án du lịch, xác định địa bàn ưu tiên gồm 3 cực tăng trưởng du lịch (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng), trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia…

Việc phân loại dự án theo điều kiện tăng dần để áp dụng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với từng loại như sau:

Dự án du lịch chất lượng cao (vốn từ 3.000 tỉ đồng, trong đó các hạng mục về du lịch tối thiểu từ 1.500 tỉ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 1.000 lao động): được hỗ trợ hạ tầng trong và ngoài hàng rào, thuê nhà, đất là tài sản công (chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước), ưu tiên xúc tiến, hỗ trợ thủ tục hành chính qua đầu mối.

Dự án du lịch động lực (vốn từ 10.000 tỉ đồng, trong đó các hạng mục về du lịch tối thiểu từ 5.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 1.500 lao động): được thí điểm trong 5 năm áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đến mức thấp nhất là 10%, miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ.

Dự án du lịch động lực mang tính chiến lược (vốn từ 30.000 tỉ đồng, trong đó các hạng mục về du lịch tối thiểu từ 15.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 2.000 lao động), thời hạn hoạt động của dự án đến 70 năm: được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm tối đa 50% trong không quá 9 năm tiếp theo…

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2027 đến ngày 31.12. 2036.

Ưu tiên các chính sách đối với doanh nghiệp du lịch trong nước

Theo báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày, ủy ban cơ bản tán thành quy định của dự thảo nghị quyết về việc phân loại dự án du lịch được hưởng ưu đãi theo 5 tiêu chí về loại hình, quy mô, địa bàn, hiệu quả kinh tế, phát triển bền vững.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra ẢNH: GIA HÂN

Đồng thời, đề nghị các loại hình dự án cần bám sát quy định tại Nghị quyết 26-NQ/TW; ưu tiên các chính sách đối với doanh nghiệp du lịch trong nước. Làm rõ căn cứ xác định, tính khả thi đối với quy định về tiêu chí quy mô vốn đầu tư tối thiểu của dự án và tỷ lệ vốn đầu tư dành cho du lịch.

Bảo đảm các dự án du lịch được hỗ trợ, ưu đãi đều loại trừ các hợp phần kinh doanh dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, kinh doanh bất động sản; gắn ưu đãi với kết quả thực hiện.

Nhìn nhận dự thảo nghị quyết quy định các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược ở mức rất cao, song chưa đánh giá được hiệu quả mang lại, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng quy định này.