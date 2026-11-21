Đây là nội dung mới tại dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực được Quốc hội thông qua sáng 21.11, với 488/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, về thẩm quyền xây dựng, trình, phê duyệt, quyết định giá điện, Chính phủ quy định cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân; cơ chế tài chính phù hợp với lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện.

Bộ Công thương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng quy định nội dung nêu trên.

Quốc hội thông qua dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực với đa số phiếu tán thành ẢNH: QUOCHOI.VN

Bộ Công thương cũng xây dựng, trình Thủ tướng quyết định các nội dung sau: giá bán điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia, phù hợp với cấp độ thị trường điện cạnh tranh; lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện.

Lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, bao gồm giá bán lẻ điện có nhiều thành phần mà trong đó có tối thiểu 2 thành phần như giá công suất, giá điện năng, giá cố định, giá biến đổi hoặc thành phần giá khác (nếu có) được áp dụng cho các nhóm khách hàng khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Căn cứ cấp độ thị trường điện cạnh tranh, lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện, Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện quy định phương pháp xác định giá bán buôn điện; quy định phương pháp lập và trình tự, thủ tục phê duyệt khung giá bán buôn điện; ban hành khung giá bán buôn điện và giá bán buôn điện.

Quy định về thực hiện giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán buôn điện; ban hành biểu giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện.

Theo luật hiện hành, Chính phủ quy định cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Bộ Công thương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng quy định các nội dung nêu trên.

Bộ cũng xây dựng, trình Thủ tướng quyết định về giá bán điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia, phù hợp với cấp độ thị trường điện cạnh tranh; lộ trình giảm bù chéo giá điện quy định; lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, bao gồm giá bán lẻ điện có nhiều thành phần mà trong đó có tối thiểu 2 thành phần như giá công suất, giá điện năng, giá cố định, giá biến đổi hoặc thành phần giá khác (nếu có) được áp dụng cho các nhóm khách hàng khi điều kiện kỹ thuật cho phép; cơ chế giá điện phù hợp cho các nhóm khách hàng sử dụng điện.

Bộ trưởng Bộ Công thương quy định phương pháp xác định giá bán buôn điện; phương pháp lập và trình tự, thủ tục phê duyệt khung giá bán buôn điện.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực có hiệu lực thi hành từ ngày 1.6.2027. Riêng các quy định liên quan đến khảo sát điện gió ngoài khơi có hiệu lực từ ngày 1.7.2027.