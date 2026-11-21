Sáng 21.11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, với 491/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết chất vấn tại kỳ họp này.

Xác thực danh tính người livestream bán hàng từ 1.1.2027

Tại nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, cơ quan tiếp tục hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp nước ngoài.

Đặc biệt là phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu các chủ quản nền tảng thương mại điện tử thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream bán hàng từ ngày 1.1.2027 theo quy định của Nghị định số 248/2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết ẢNH: GIA HÂN

Quốc hội yêu cầu tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, nhận diện đầy đủ người nộp thuế; xây dựng bộ tiêu chí rủi ro, áp dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu lớn về thương mại điện tử.

Đồng thời, thực hiện quản lý thuế theo mức độ rủi ro, tập trung kiểm tra các đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao; xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép hóa đơn; hướng dẫn, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện phương thức quản lý thuế mới, giảm chi phí tuân thủ.

Quốc hội cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý dứt điểm hồ sơ hoàn thuế tồn đọng, bảo đảm hoàn thuế đúng thời hạn; tăng cường phân loại rủi ro, ứng dụng công nghệ, rút ngắn thời gian hoàn thuế.

Chậm nhất quý 1/2028 phải hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu, làm sạch mã số thuế; khẩn trương hoàn thiện cơ chế xử lý nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế đã ngừng hoạt động làm cơ sở đóng mã số thuế, bảo đảm người nộp thuế không bị treo, khóa mã số thuế do lỗi đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan.

Năm 2027 vận hành Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, Quốc hội yêu cầu khẩn trương ban hành hướng dẫn về khoán chi, xác định sản phẩm đầu ra, cấp kinh phí qua các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro, thử nghiệm có kiểm soát.

Đến hết năm 2026, rà soát, xử lý dứt điểm số dự toán chưa phân bổ và số kinh phí các bộ, ngành, địa phương đề nghị hủy dự toán, thu hồi, hoàn trả ngân sách nhà nước.

Trong phân bổ, giao dự toán năm 2027, bảo đảm bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Quốc hội cũng đặt mục tiêu trong năm 2027, hoàn thiện, vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia; rà soát, hoàn thiện khung pháp lý cho các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương.

Cùng đó là phối hợp hoàn thiện cơ chế huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân cho thương mại hóa công nghệ và theo dõi riêng vốn cam kết, vốn thực góp của doanh nghiệp, đánh giá bằng kết quả ứng dụng và doanh thu thương mại hóa.

Đến năm 2030, hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân…