Sai lệch mã số thuế gây phiền cho dân, Bộ trưởng Tài chính nhận trách nhiệm

Nêu ý kiến tại phiên chất và trả lời chất vấn sáng nay 12.11, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (đoàn Tây Ninh) cho biết, cử tri phản ánh thời gian qua, tình trạng sai lệch thông tin mã số thuế do các cơ quan cập nhật không đồng thời như cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ sở dữ liệu quốc gia… dẫn đến nghẽn khớp nối dữ liệu.

Hậu quả, người dân bị treo hoặc khóa mã số thuế tự động, không thể kê khai, nộp thuế hoặc thực hiện giao dịch điện tử; phải chịu trách nhiệm đi giải trình, chịu chi phí tuân thủ trong trường hợp lỗi không thuộc về mình.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình các vấn đề đại biểu nêu ẢNH: GIA HÂN

"Xin bộ trưởng cho biết việc khắc phục đến nay như thế nào?", bà Thúy đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Hồi âm đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định thống nhất cao nội dung đại biểu nêu, nhận trách nhiệm về vấn đề trong quá trình chuyển đổi vừa qua có phát sinh tình trạng một số người dân, doanh nghiệp nhận được thông báo sai.

Ngành đang rà soát kỹ quá trình chuyển đổi, ứng dụng công nghệ thông tin. Ví dụ như mã số thuế, nghĩa vụ thuế đối với đất phi nông nghiệp thì phải gắn kết với cơ quan tài nguyên - môi trường về thông tin của từng thửa đất.

Đặc biệt, trong sáp nhập lại xã, phường, thị trấn, rồi tách, nhập tỉnh, phải chuẩn hóa mã số, định vị từng thửa đất về diện tích, mục đích, cập nhật cùng cơ quan nông nghiệp và môi trường để thống nhất mã số thuế.

"Thời gian tới, việc ứng dụng công nghệ thông tin, thu thập dữ liệu đa chiều sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, kết hợp với dữ liệu của các cơ quan, đặc biệt là dữ liệu trên VNeID. Việc khai thác cơ sở dữ liệu của cơ quan công an, kết hợp với hồ sơ của cơ quan thuế nhằm đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm thông tin chính xác cho người dân và doanh nghiệp", ông Tuấn nói.

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hiện nay, người dân và doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn liên quan lĩnh vực thuế. Do thời gian không nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính có văn bản trả lời sâu thêm với đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy.

Đã làm sạch 777.000 mã số thuế

Dẫn số liệu từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), đại biểu Hoàng Ngọc Định (đoàn Tuyên Quang) cho biết, hiện toàn quốc còn trên 2,5 triệu mã số thuế cần rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu. Trong đó, có những doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ hàng chục năm.

Ông Định đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ trách nhiệm của bộ, của cơ quan thuế đối với tình trạng tồn đọng trên, cũng như giải pháp xử lý thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, từ đầu năm đến nay, đã có 777.000 mã số thuế được làm sạch. Hiện còn 2,5 triệu mã số thuế ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế) và 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Để hoàn thành làm sạch khối lượng lớn mã số thuế nêu trên, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ. "Ngay tối qua, tôi đã ký trình chính thức sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin phép đưa vào chương trình làm việc của Quốc hội tại kỳ họp này các quy trình, thủ tục làm sạch mã số thuế trong thời gian tới. Đặc biệt là việc xóa các nghĩa vụ tài chính đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã dừng, không hoạt động từ 5 năm trở lại đây", ông Tuấn nói.

Các nghĩa vụ tài chính được Bộ trưởng Bộ Tài chính đề cập chủ yếu là thuế môn bài (giai đoạn trước năm 2026); tiền phạt, tiền chậm nộp.

Khi làm sạch nghĩa vụ tài chính sẽ tiến hành đóng mã số thuế, bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn, tránh việc lợi dụng các mã số thuế không hoạt động này để trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp trong thời gian tới.