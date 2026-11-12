Bộ trưởng Tài chính: 8.000 người bị 'mượn' thông tin cá nhân để lập doanh nghiệp

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay 12.11, đại biểu Dương Minh Tuấn (đoàn TP.HCM) nêu vấn đề, hiện nay, nhiều công dân hết sức bức xúc khi bị người khác lợi dụng thông tin để đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, phát hành hóa đơn và trốn thuế.

Hậu quả là người dân bị cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền tự do, cư trú, việc làm và danh dự cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời tại phiên chất vấn ẢNH: GIA HÂN

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ trách nhiệm, giải pháp và lộ trình để giải quyết dứt điểm tình trạng này, tránh gây oan sai kéo dài cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, qua kiểm tra, rà soát, hiện số người dân bị lợi dụng hồ sơ giả để lập doanh nghiệp là 8.000.

Tất cả những doanh nghiệp này đều thành lập cách đây 20 năm. Khi đó, công nghệ thông tin chưa phát triển, sự kết nối giữa các cơ quan có chức năng như cơ quan thuế, công an chưa được triển khai.

Đến nay, khi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm dữ liệu quốc gia "đúng, đủ, sạch, sống", thống nhất, dùng chung, có thể khẳng định là không còn tình trạng lợi dụng hồ sơ VNeID của người dân để đăng ký kinh doanh.

"Thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để thanh lọc những công ty này.

Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự ý thức thấy dữ liệu cá nhân của mình là tài nguyên của cá nhân, tài nguyên của quốc gia. Người dân phải rất có ý thức trong bảo vệ thông tin cá nhân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn đến vi phạm pháp luật", ông Tuấn nhấn mạnh.

Hoàn tất thủ tục giải thể trong 1 ngày nếu "sạch" nghĩa vụ tài chính

Bên cạnh chuyện bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp, tại phiên chất vấn, một số đại biểu, điển hình là đại biểu Nguyễn Duy Thanh (đoàn Cà Mau) lại trăn trở về tình trạng số lượng lớn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường 10 tháng qua, vấn đề vướng mắc trong giải thể doanh nghiệp.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng năm nay, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 182.000 doanh nghiệp, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1 tháng có 18.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thông tin, số liệu phân tích cho thấy, trong khoảng hơn 180.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, có 50% là tạm dừng kinh doanh, 30% đã hoàn thành thủ tục giải thể và 20% đang thực hiện các thủ tục để chấm dứt hoạt động.

Trong các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc giải thể, có khoảng 90% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ - những lĩnh vực dễ ra, dễ vào.

Cùng với đó, khoảng 89% doanh nghiệp không phát sinh doanh thu trong năm 2026, chứng tỏ đã dừng hoạt động từ trước; khoảng 70% doanh nghiệp đã không hoạt động từ trước năm 2026.

"Việc số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lớn như vậy là điều bình thường. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có những doanh nghiệp thành công và những doanh nghiệp thất bại", ông Tuấn nói.

Khẳng định môi trường kinh doanh hiện rất thông thoáng, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh, thủ tục gia nhập thị trường rất đơn giản, song Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng thừa nhận, thủ tục rút khỏi thị trường phức tạp hơn do liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Ngoài nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, nghĩa vụ thuế và bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp còn phải hoàn thành nghĩa vụ đối với các nhà cung cấp hoặc các bên cho vay.

"Hiện nay, chúng tôi đã chỉ đạo, đối với doanh nghiệp đã hoàn thành sạch các nghĩa vụ tài chính thì việc hoàn tất thủ tục rút khỏi thị trường chỉ trong vòng 1 ngày", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.