Sáng 20.11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ẢNH: GIA HÂN

Về tiền đặt trước, có ý kiến đề nghị bổ sung số liệu về bỏ cọc, đánh giá tác động của mức tiền đặt trước 20 - 50%, vì mức cao có thể hạn chế người có nhu cầu thực sự.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo luật đã bổ sung khoản 10 điều 35 giao Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định mức tiền đặt trước cụ thể trong khung luật định.

Chính phủ cũng dẫn chứng, qua thống kê nhanh tại 16 tỉnh, thành phố có nhiều hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất ở, việc nâng mức tiền đặt trước, hủy kết quả trúng đấu giá và cấm tham gia đấu giá theo Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP đã kéo giảm đáng kể số lượng người trúng đấu giá bỏ cọc.

Đơn cử tại Thanh Hóa, sau khi áp dụng mức tiền đặt trước bằng 50% giá khởi điểm, số thửa, lô đất bị hủy kết quả do người trúng không nộp tiền đã giảm mạnh từ 377 trường hợp trong năm 2025 xuống còn 82 trường hợp trong 9 tháng năm 2026. Trong khi tổng số thửa, lô đưa ra đấu giá tăng từ 1.129 lên 3.889 trường hợp. Tương tự, tại tỉnh Quảng Trị, số trường hợp bị hủy kết quả cũng giảm từ 35 xuống còn 11 trường hợp.

Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ khung tiền đặt trước từ 20% đến 50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân nhằm khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, gây tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Về người tham dự phiên đấu giá được coi là đồng ý trả giá bằng giá khởi điểm (khoản 3 điều 36), có ý kiến đề nghị không quy định nội dung này vì chưa đúng bản chất cạnh tranh về giá, chưa bảo đảm quyền không trả giá; đề nghị giải trình khả năng phòng ngừa thông đồng của cơ chế bốc thăm.

Chính phủ cho biết, người tham dự phiên đấu giá đã tự nguyện đăng ký, biết trước giá khởi điểm và quy chế cuộc đấu giá, nộp tiền đặt trước và quyết định tham dự phiên đấu giá. Do đó, việc coi sự tham gia của họ là chấp nhận mức giá tối thiểu đã công khai là gắn quyền với trách nhiệm, không phải áp đặt mức giá chưa biết trước.

Phiên họp Quốc hội sáng 20.11 ẢNH: GIA HÂN

Quy định này nhằm ngăn ngừa tình trạng thông đồng trong đấu giá tài sản như trong thực tiễn đã xảy ra (nhiều người đăng ký tham dự nhưng đồng loạt không trả giá) để làm cho cuộc đấu giá không thành, gây tốn kém chi phí, kéo dài xử lý tài sản và tạo điều kiện dìm giá.

Bổ sung 2 trường hợp bị cấm tham gia đấu giá

Về các biện pháp cấm tham gia đấu giá (điều 58), có ý kiến đề nghị bổ sung biện pháp cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán, bỏ cọc và mở rộng phạm vi đối với tài sản công, tài sản khác.

Tiếp thu ý kiến, dự thảo luật đã bổ sung 2 trường hợp bị cấm tham gia đấu giá. Trong đó, từ chối kết quả trúng đấu giá và từ chối ký biên bản đấu giá nhằm xử lý đầy đủ vi phạm phát sinh ở các giai đoạn, tăng tính răn đe, phòng ngừa việc trả giá cao bất thường, sau đó từ chối kết quả đấu giá thành để trục lợi.

Cạnh đó, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng không quy định cố định ngưỡng 200 triệu đồng trong luật mà giao Chính phủ quy định mức giá khởi điểm hoặc tổng giá khởi điểm của tài sản thuộc diện bắt buộc đấu giá trực tuyến qua hệ thống đấu giá trực tuyến.

Theo số liệu thống kê, hệ thống đấu giá trực tuyến đưa vào vận hành từ tháng 9.2026 đến nay đã cấp 1.071 tài khoản, niêm yết 202 thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá, với 202 lô tài sản, tổng giá khởi điểm hơn 1.129 tỉ đồng và 63 thông báo đấu giá; đã tổ chức thành công 5 cuộc đấu giá với tổng giá trúng hơn 16,5 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm hơn 3,9 tỉ đồng.