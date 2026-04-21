Quốc hội kéo dài thời gian làm việc, xem xét các luật về thuế

Cùng đó, Quốc hội cũng đồng ý bổ sung nội dung đại biểu Quốc hội xem xét, thông qua phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế (quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI); xem xét nghiên cứu đối với Báo cáo số 217/BC-CP ngày 18.4.2026 của Chính phủ về chi tạm ứng cho quỹ bình ổn giá xăng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương.

Theo đó, chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ được điều chỉnh. Chiều 21.4, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về các nội dung này và tiếp tục thảo luận tại hội trường vào sáng 23.4, trước khi biểu quyết thông qua vào sáng 24.4.

Với việc bổ sung chương trình, thời gian làm việc của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ kéo dài thêm nửa ngày và dự kiến bế mạc vào sáng 24.4.