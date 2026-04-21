Quốc hội kéo dài thời gian làm việc, xem xét các luật về thuế

Văn Chung
Văn Chung
21/04/2026 14:25 GMT+7

Chiều 21.4, Quốc hội đồng ý với tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 2 nội dung xem xét, thông qua. Đáng chú ý, có dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cùng đó, Quốc hội cũng đồng ý bổ sung nội dung đại biểu Quốc hội xem xét, thông qua phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế (quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI); xem xét nghiên cứu đối với Báo cáo số 217/BC-CP ngày 18.4.2026 của Chính phủ về chi tạm ứng cho quỹ bình ổn giá xăng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương.

Quốc hội kéo dài thời gian làm việc, xem xét các luật về thuế- Ảnh 1.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ được điều chỉnh. Chiều 21.4, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về các nội dung này và tiếp tục thảo luận tại hội trường vào sáng 23.4, trước khi biểu quyết thông qua vào sáng 24.4.

Với việc bổ sung chương trình, thời gian làm việc của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ kéo dài thêm nửa ngày và dự kiến bế mạc vào sáng 24.4.

Đại biểu Quốc hội đề nghị không tăng thu bằng mọi giá

Đại biểu Quốc hội đề nghị không tăng thu bằng mọi giá

Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) nhấn mạnh, không phải chi ít đi là tiết kiệm. Đồng thời, không phải tăng thu bằng mọi giá mà phải nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho nền kinh tế.

Đại biểu Quốc hội: Không nên nghĩ còn nghèo thì không xây nhà hát, sân vận động

Quốc hội điều chỉnh chương trình kỳ họp, xem xét thành lập thành phố Đồng Nai

Thuế thu nhập cá nhân Quốc hội Quốc hội khóa XVI
