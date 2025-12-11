Quốc hội quyết đầu tư sân bay Gia Bình, mục tiêu top 10 thế giới

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tiếp thu, giải trình về chủ trương đầu tư sân bay Gia Bình ẢNH: GIA HÂN

Theo Nghị quyết về chủ trương đầu tư sân bay Gia Bình , Chính phủ đặt mục tiêu phục vụ khai thác lưỡng dụng, đảm bảo hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng Cảng hàng không quốc tế.

Sân bay Gia Bình hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sân bay Gia Bình đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao (Bắc Ninh), quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO. Đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đến năm 2030 khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; giai đoạn đến năm 2050 khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,93 ha, trong đó khoảng 922,25 ha là đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên; thực hiện thu hồi đất một lần theo quy mô quy hoạch và được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn dự án là khoảng 196.378 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải đảm bảo không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

Dự kiến, giai đoạn 1 (từ 2025 - 2030), hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027; xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1 bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2 (từ 2031 - 2050), hoàn thành xây dựng các công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Thời hạn hoạt động của dự án 70 năm. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

UBND tỉnh Bắc Ninh được phép di chuyển các di tích lịch sử - văn hóa (các cấp) trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện đầu tư dự án. Việc di chuyển được thực hiện trên cơ sở phương án do tỉnh quyết định, bảo đảm bảo tồn tối đa và phát huy giá trị của các di tích, bảo đảm công khai, minh bạch, có tham vấn ý kiến của người dân.