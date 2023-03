Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn thành viên chính phủ nhiệm kỳ mới

Ngày 12.3, Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 đã tổ chức phiên họp toàn thể thứ 5 của kỳ họp thứ nhất. Phiên họp diễn ra tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, có sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo khác. Theo Tân Hoa xã, tại phiên họp, các đại biểu đã phê chuẩn 4 Phó thủ tướng gồm các ông Đinh Tiết Tường, Hà Lập Phong, Trương Quốc Thanh và Lưu Quốc Trung.

Ông Đinh Tiết Tường (61 tuổi) được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị tại đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 hồi tháng 10 năm ngoái. Trước đó, ông là Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương đảng. Trong khi đó, ba người còn lại lần đầu tiên được bầu vào Bộ Chính trị tại đại hội 20. Ông Hà Lập Phong (68 tuổi) trước đó là Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia. Ông Trương Quốc Thanh (59 tuổi) từng giữ các chức vụ thị trưởng Trùng Khánh, Thiên Tân và bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh. Trong khi đó, ông Lưu Quốc Trung (61 tuổi) từng là tỉnh trưởng Cát Lâm, Thiểm Tây rồi bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, cùng với các Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường và Hà Lập Phong, tham dự một cuộc họp báo sau phiên bế mạc của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc ở Bắc Kinh hôm 13.3 REUTERS

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã phê chuẩn 5 tân Ủy viên Quốc vụ gồm ông Lý Thượng Phúc, ông Vương Tiểu Hồng, ông Ngô Chính Long, bà Thầm Di Cầm và ông Tần Cương. Ủy viên Quốc vụ là vị trí chỉ thấp hơn phó thủ tướng nhưng đứng trên các bộ trưởng. Tiếp đó, các đại biểu phê chuẩn ông Ngô Chính Long (59 tuổi) làm Tổng thư ký Quốc vụ viện và thông qua 26 vị trí bộ trưởng và các cơ quan thuộc Quốc vụ viện.

Trong số các vị trí bộ trưởng, ngoài ông Tần Cương (57 tuổi) giữ chức Ngoại trưởng từ cuối năm 2022, sự thay đổi đáng chú ý là ông Lý Thượng Phúc trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Ngụy Phượng Hòa.

Ông Lý Thượng Phúc (65 tuổi) từng là kỹ sư không gian vũ trụ, làm việc trong chương trình vệ tinh của Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Đại học Khoa học kỹ thuật quốc phòng Trung Quốc và từng lãnh đạo Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương. Ông Lý sau đó kinh qua các vị trí phụ trách phát triển thiết bị và vào năm 2016 trở thành phó tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ chiến lược, đơn vị chuyên về các năng lực không gian và tác chiến mạng.

Các vị trí Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Quốc an, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Thương mại và Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đều không thay đổi. Vị trí Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia, sau khi ông Hà Lập Phong trở thành Phó thủ tướng thì người thay thế là ông Trịnh Sách Khiết (62 tuổi) - người từng làm tỉnh trưởng Chiết Giang và bí thư tỉnh ủy An Huy.

Trong các phiên họp trước của kỳ họp Quốc hội lần này, các đại biểu đã bầu ông Tập Cận Bình làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, bầu ông Triệu Lạc Tế làm Chủ tịch Quốc hội, phê chuẩn ông Lý Cường làm Thủ tướng và thông qua nhiều vị trí khác. Kỳ họp bế mạc trong hôm 13.3.