Quốc hội yêu cầu khắc phục triệt để việc cho vay ‘nội bộ’, ‘sân sau’

Chiều ngày 10.11, với đa số các đại biểu bỏ phiếu đồng ý, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trong số các mục tiêu, Quốc hội yêu cầu tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng cường năng lực thích ứng, chống chịu, bảo đảm sự ổn định của hệ thống tài chính, ngân hàng trong mọi tình huống; kiểm soát chặt chẽ lạm phát, điều hành chủ động, linh hoạt công cụ lãi suất, tỷ giá, phù hợp và sát thực với diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, tăng cường kỷ luật tài chính, chống thất thu, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát để sớm đưa các nguồn lực chưa khai thác hiệu quả vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội thống nhất giải pháp đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 và phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài.

“Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý đối với các tổ chức tín dụng, tăng cường minh bạch, khắc phục triệt để hiệu quả tình trạng “sở hữu chéo”, cho vay không tài sản bảo đảm không đúng quy định hoặc tài sản bảo đảm được định giá không đúng giá trị, cho vay các doanh nghiệp “nội bộ”, “sân sau””, Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ.





Trước đó, Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “triệt để” trong nội dung “khắc phục triệt để, hiệu quả tình trạng “sở hữu chéo”, cho vay không tài sản bảo đảm không đúng quy định hoặc tài sản bảo đảm không đúng giá trị, cho vay các doanh nghiệp “nội bộ”, “sân sau””.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng tình trạng “sở hữu chéo”, cho vay không tài sản bảo đảm không đúng quy định hoặc tài sản bảo đảm không đúng giá trị, cho vay các doanh nghiệp “nội bộ”, “sân sau” là những vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, an toàn, an ninh tài chính cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 đặt ra nhiệm vụ trong tâm tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng với yêu cầu “chấm dứt tình trạng “sở hữu chéo””, do vậy Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin giữ như dự thảo Nghị quyết.

Ngoài ra, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến đề nghị bổ sung cụm “đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản” vào câu “… bảo đảm hoạt động thông suốt, lành mạnh, chất lượng các thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản”. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nội dung dự thảo Nghị quyết đặt ra yêu cầu chung về bảo đảm hoạt động an toàn của các loại thị trường, trong đó thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã được tiếp thu, bổ sung theo ý kiến của đại biểu Quốc hội và đã bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, do vậy, xin giữ như dự thảo Nghị quyết.