Quốc lộ 9 chưa mở rộng, 40 giếng khoan đã xuất hiện trong đêm

Tối 7.11, ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt (Quảng Trị), cho biết trong 2 ngày qua địa phương đã tiến hành tuyên truyền, vận động, qua đó xử lý 40 giếng khoan nước sai quy định tại khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 9.

Lực lượng chức năng đo đạc phạm vi các công trình nằm trong hành lang bảo vệ đường bộ ẢNH: UBND XÃ CỬA VIỆT

Trước đó, ngày 30.10, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9. Cùng ngày, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với quốc lộ 1 và quốc lộ 9D.

Sau khi xuất hiện thông tin về việc triển khai các dự án, UBND xã Cửa Việt ghi nhận thông tin một số hộ dân có dấu hiệu khoan giếng, xây dựng tường rào, công trình và vật kiến trúc trong hành lang bảo vệ đường bộ, khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng, nhằm tạo lập tài sản để hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

Chỉ trong thời gian ngắn, có tới 40 giếng khoan được tạo lập ẢNH: UBND XÃ CỬA VIỆT

Trong hai ngày 6 - 7.11, UBND xã Cửa Việt đã lập đoàn kiểm tra, rà soát việc đào, khoan giếng, xây dựng hàng rào, mái che, cơi nới công trình và tạo lập tài sản trái quy định trên đất thuộc hành lang an toàn giao thông, phạm vi quy hoạch các dự án giao thông.

Qua tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình cơi nới, đồng thời đóng, lấp các giếng khoan được lắp đặt vi phạm.

UBND xã Cửa Việt vận động, tuyên truyền các hộ dân ẢNH: UBND XÃ CỬA VIỆT

"Ban đêm, các hộ dân thuê người khoan giếng, chỉ trong thời gian ngắn, đã có 40 giếng được tạo lập. Hiện tại, chúng tôi đã tiến hành xử lý, nhiều trường hợp chấp hành tự giác tháo dỡ, lấp giếng", ông Thông nói.

Cũng theo ông Thông, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát chặt chẽ để không phát sinh tình trạng nói trên. Với các trường hợp chưa chấp hành, UBND xã sẽ yêu cầu khẩn trương di dời, tháo dỡ hoặc xử lý các giếng khoan theo hướng dẫn, các trường hợp cố tình vi phạm sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Các giếng khoan được tháo dỡ sau quá trình vận động, tuyên truyền của địa phương ẢNH: UBND XÃ CỬA VIỆT

Dự án mở rộng quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1 có tổng mức đầu tư dự kiến 748 tỉ đồng. Dự án dài khoảng 13,8 km, đi qua các xã Cửa Việt, Gio Linh, Hiếu Giang và phường Đông Hà, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2030.

Năm 2022, dự án đã được triển khai với tổng vốn hơn 440 tỉ đồng từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới, tuy nhiên sau đó phải dừng thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Thời điểm dừng triển khai, dự án chỉ mới giải phóng mặt bằng được 4,55 km trong tổng số 13,8 km chiều dài của toàn dự án.