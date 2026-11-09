Quỹ đầu tư ngoại Brookland rót 250 tỉ đồng vốn vào Phúc Thịnh

Quỹ đầu tư đa quốc gia Brookland Group & Partners Limited (gọi tắt là Brookland) ngày 9.11 công bố vừa ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (mã chứng khoán PTD). Qua đó, quỹ này rót vốn đầu tư 250 tỉ đồng (hơn 9,5 triệu USD) vào Phúc Thịnh. Thương vụ đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của Brookland trên thị trường chứng khoán niêm yết tại Việt Nam.

Theo đó, vốn đầu tư sẽ được giải ngân theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào các điều kiện thương mại đã thống nhất, hồ sơ giao dịch chính thức và các quy định pháp luật hiện hành. Dòng vốn này nhằm tiếp sức cho giai đoạn tăng trưởng mới của Phúc Thịnh, với định hướng ứng dụng các giải pháp xây dựng đổi mới, nâng cao năng lực triển khai và vươn tới những công trình quy mô lớn hơn.

Đại diện Brookland Group và Công ty cổ phần Phúc Thịnh tại lễ ký kết ẢNH: BTC

Phúc Thịnh là nhà thầu xây dựng có hơn hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, dự kiến tham gia thi công 2 dự án nhà ở quy mô lớn tại khu Nam Sài Gòn với tổng vốn đầu tư hơn 19.000 tỉ đồng (725 triệu USD). Hai dự án này dự kiến cung cấp hơn 6.000 căn hộ cho thị trường, bao gồm dự án ốc đảo đô thị xanh Green Oasis Residential có tổng vốn đầu tư công bố khoảng 7.650 tỉ đồng và dự án khu phức hợp đô thị TOD Green Oasis Nhà Bè có tổng vốn đầu tư công bố hơn 11.400 tỉ đồng.

Ông Trần Minh Trúc, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh cho biết công ty xem thỏa thuận này là bước đi quan trọng giúp Phúc Thịnh tiếp cận sâu hơn thị trường vốn quốc tế. Việc đồng hành cùng các nhà đầu tư quốc tế giàu kinh nghiệm giúp doanh nghiệp có thêm dư địa tài chính để theo đuổi các mục tiêu này, đồng thời giữ vững cam kết về chất lượng và phát triển bền vững.

Đối với Brookland, thỏa thuận này thể hiện cam kết bền bỉ của quỹ đầu tư đối với Việt Nam, thông qua việc xây dựng các mối quan hệ đầu tư dài hạn và cung cấp giải pháp vốn được thiết kế riêng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng. Ông Daniel Giancola, Giám đốc đầu tư Brookland Group, nhận định Việt Nam hội nhập ngày càng sâu với thị trường vốn quốc tế đang mở ra cơ hội đáng kể cho các nhà đầu tư tổ chức dài hạn. Việc hợp tác với Phúc Thịnh thể hiện cam kết của Brookland trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam có nền tảng vững chắc khi bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, bao gồm cả cơ hội trong lĩnh vực xây dựng đổi mới và các dự án quy mô lớn hơn. Brookland tiếp tục tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư tại Việt Nam, ưu tiên các doanh nghiệp có bề dày hoạt động và các cổ đông đang cần giải pháp vốn linh hoạt, dài hạn.