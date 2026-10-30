Khơi thông thị trường vốn Việt Nam để ngân hàng không bị áp lực

Chiều 30.10 tại TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026, với chủ đề "Dòng vốn mới - Vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam".

Ông Đinh Đức Minh, Giám đốc Đầu tư cấp cao - Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital, cho rằng theo các nghị quyết của Quốc hội và quyết định của Chính phủ công bố, tổng vốn đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến đạt khoảng 38,5 triệu tỉ đồng, cao hơn gấp đôi giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng khó có thể tiếp tục gánh phần lớn nhu cầu vốn của nền kinh tế như trước đây. Hiện tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam đã lên mức cao so với nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN. Vì vậy, phát triển thị trường vốn không chỉ là yêu cầu để bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế mà còn giúp giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, tạo thêm kênh dẫn vốn trung và dài hạn. Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để phát triển các định chế đầu tư dài hạn, đặc biệt là quỹ hưu trí tự nguyện và thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Ông Đinh Đức Minh - Giám đốc Đầu tư cấp cao - Công ty CP Quản lý Quỹ VinaCapital chia sẻ tại diễn đàn "Triển vọng thị trường vốn Việt Nam và cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư” ẢNH: QUANG ĐỊNH

Theo ông Allan Nguyễn, Chủ tịch Công ty TNHH EzyRemit Worldwide, Việt Nam có thể khơi thông dòng vốn 4.800 tỉ AUD từ các quỹ hưu trí (Superannuation của Úc) cho hạ tầng và tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. Để thu hút dòng vốn này cần tháo gỡ những nút thắt. Cụ thể, cần phát huy vai trò của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam trong kết nối nguồn vốn quốc tế, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, củng cố tính ổn định và khả năng dự báo của môi trường đầu tư, phát triển danh mục sản phẩm đầu tư dài hạn, phù hợp với đặc điểm nguồn vốn hưu trí. Song song đó là nghiên cứu thí điểm nền tảng đồng đầu tư hạ tầng với sự tham gia của Nhà nước và các nhà đầu tư tổ chức, nâng cao tiêu chuẩn quản trị, minh bạch thông tin và thực hành ES và tăng cường đối thoại và kết nối trực tiếp với các quỹ hưu trí Úc...

Phát biểu tại diễn đàn, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, đồng thời ngày càng hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế. Một dấu mốc nổi bật là ngày 21.9, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell. Tuy nhiên, khả năng thu hút nguồn vốn không chỉ phụ thuộc vào việc nâng hạng, mà còn được quyết định bởi chất lượng thị trường, sức hấp dẫn của doanh nghiệp và môi trường đầu tư. Thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hoàn thiện hệ thống giao dịch, thanh toán, bù trừ, nâng cao chất lượng hàng hóa và đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường. Đối với doanh nghiệp, cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh,hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chất lượng quản trị công ty, nâng cao tính minh bạch, từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về quản trị, báo cáo tài chính và công bố thông tin...

Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026, với chủ đề "Dòng vốn mới - Vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam" diễn ra chiều 30.10 ẢNH: QUANG ĐỊNH



