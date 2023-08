Quy định cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền cho thủ đô

Về dự án luật Thủ đô (sửa đổi) do Bộ Tư pháp chủ trì, Thủ tướng yêu cầu cần quy định cơ chế đặc thù, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước cho thủ đô, nhất là về bộ máy, cán bộ, biên chế, nguồn lực, tài chính (thuế, nguồn lực đất đai, các hình thức hợp tác công - tư, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng - TOD), GD-ĐT, y tế, quy hoạch, môi trường…



Cần quy định cơ chế đặc thù, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô Ngọc Thắng

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (do Bộ Công an chủ trì) và luật Đường bộ (do Bộ GTVT chủ trì) là 2 luật được tách ra từ luật Giao thông đường bộ 2008. Thủ tướng đề nghị 2 bộ tiếp tục phối hợp rà soát, phân định rõ hơn phạm vi điều chỉnh, nội dung quản lý nhà nước; bảo đảm rõ trách nhiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, không để chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống.

Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định liên quan tới đầu tư, xây dựng, vận hành, khai thác, bảo trì công trình đường quốc lộ, đường cao tốc. Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với Bộ KH-ĐT, các cơ quan của Quốc hội trong việc hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

Liên quan dự án luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (do Bộ Quốc phòng chủ trì), Thủ tướng cho ý kiến về nội dung bổ sung quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; nguồn vốn phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; quy định ưu đãi thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực đặc thù.