Quy định mới chi tiết về vị trí việc làm công chức từ T.Ư đến cấp xã

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 361/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết về vị trí việc làm công chức và tỷ lệ bố trí theo từng ngạch, từng cấp hành chính.

Chính phủ quy định chi tiết tỷ lệ công chức theo vị trí việc làm ở bộ, tỉnh, xã ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo nghị định, danh mục vị trí việc làm được xác định theo 5 nhóm, gồm vị trí lãnh đạo, quản lý; công chức nghiệp vụ chuyên ngành; công chức hỗ trợ, phục vụ; công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh; và công chức cấp xã.

Cụ thể, có 89 vị trí lãnh đạo, quản lý và 690 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành trong cơ quan hành chính ở bộ, cấp tỉnh; 22 vị trí hỗ trợ, phục vụ; 28 vị trí tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh; 44 vị trí việc làm công chức ở cấp xã.

Căn cứ danh mục này, các cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định vị trí việc làm cụ thể, xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định tỷ lệ công chức bố trí theo từng vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức.

Nghị định cũng quy định việc xếp ngạch công chức và tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm, trong đó tỷ lệ công chức lãnh đạo, quản lý là 100%.

Rõ tỷ lệ công chức theo vị trí việc làm ở cấp tỉnh, cấp xã

Nghị định nêu rõ, tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh là 100%.

Đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, tỷ lệ công chức không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Tỷ lệ công chức theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh không vượt quá 50% tổng số biên chế công chức của từng cơ quan được giao.

Ở cấp xã, vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan chuyên môn có tỷ lệ công chức là 100%. Với cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã, tỷ lệ công chức không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Đối với các vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch cán sự và tương đương, ngạch nhân viên, nghị định quy định bố trí theo tỷ lệ còn lại trong tổng số công chức.

Nghị định cũng nêu rõ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm được quyết định, điều chỉnh tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm trong từng cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, cấp xã, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô quản lý và yêu cầu công việc.

Tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm ở bộ

Ngoài quy định tỷ lệ ở địa phương, nghị định cũng quy định rõ tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm tại các bộ. Theo đó, tỷ lệ này không áp dụng đối với công chức lãnh đạo, quản lý là thứ trưởng và tương đương hoặc công chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên gia cao cấp.

Đối với vụ và tương đương, tỷ lệ công chức xếp ngạch chuyên viên cao cấp không vượt quá 40% tổng số biên chế được giao; riêng đơn vị tham mưu tổng hợp hoặc tham mưu về quản trị nội bộ không vượt quá 30%.

Tỷ lệ công chức đối với cục loại 1 và cục loại 2 lần lượt không vượt quá 25% và 35%; đối với văn phòng bộ không vượt quá 20%.

Với vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương, tỷ lệ tại vụ và tương đương không vượt quá 40% hoặc 50% tùy tính chất tham mưu; tại cục loại 1, 2 không vượt quá 40% và 50%; tại văn phòng bộ không vượt quá 50%. Các ngạch còn lại được bố trí theo tỷ lệ còn lại.

Nghị định 361/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31.12.2025.