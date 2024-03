Quy định mới của Apple tại châu Âu gây khó cho nhà phát triển

Adamski (22 tuổi) tin rằng Apple giống như “bố già”, bề ngoài thì ông ấy thể hiện sự cởi mở nhưng thực chất vẫn kiểm soát hệ sinh thái iPhone. Adamski trước đây là một hacker và hiện chuyển sang làm doanh nhân điều hành một cửa hàng ứng dụng iPhone không chính thức được 6 năm. Ban đầu anh ta dự định mở rộng sang thị trường châu Âu như các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba Mobivention và Setapp.



Apple bị cho là gây khó cho cửa hàng ứng dụng thứ ba tại EU REUTERS

Nhưng sau khi Adamski và nhóm của mình đọc kỹ các điều khoản của Apple, họ bắt đầu rút lui. Anh so sánh Apple với những tên xã hội đen trong bộ phim The Godfather hay The Sopranos, cho rằng công ty đã thiết lập các điều khoản quá mức, nơi mọi người có thể mở cửa hàng trên "lãnh thổ" của họ nhưng phải làm chính xác những gì họ yêu cầu, nếu không họ sẽ “đuổi bạn đi”, theo BBC.

Adamski bày tỏ những trở ngại trong việc tạo ra cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba ở châu Âu khiến nhóm của anh ta rút lui. Đầu tiên là việc Apple yêu cầu các nhà phát triển cung cấp cho công ty thư tín dụng dự phòng trị giá 1 triệu EUR do tổ chức tài chính được xếp hạng ít nhất là A hoặc tương đương do S&P, Fitch hoặc Moody’s phát hành, đồng thời duy trì thư tín dụng dự phòng trong khi cửa hàng ứng dụng bên thứ ba đó hoạt động.

Yêu cầu này sẽ được miễn trong thời gian tới nếu nhà phát triển là thành viên xuất sắc của Chương trình nhà phát triển Apple trong 2 năm liên tiếp trở lên và đã có hơn 1 triệu lượt cài đặt trong năm dương lịch đầu tiên trên nền tảng iOS tại EU.

Đáng chú ý, Adamski cũng nhấn mạnh đến “phí công nghệ cốt lõi” đang gây tranh cãi của Apple, vốn yêu cầu nhà phát triển trả 0,5 EUR cho lần cài đặt đầu tiên trên cửa hàng ứng dụng đó sau khi đạt 1 triệu lượt tải xuống. Nhà phát triển này cảm thấy rằng đây giống như cái gọi là “tiền bảo kê” được trả cho những tên côn đồ dưới chiêu bài đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của các chủ cửa hàng.

“Nhiều nhà phát triển ứng dụng mà tôi biết đang tức giận và khó chịu. Làm sao giải thích khoản phí công nghệ cốt lõi này? Chúng tôi chưa bao giờ thấy hệ thống Android hoạt động như thế này”, Adamski chia sẻ.