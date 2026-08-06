Quy định mới liên quan đến ô tô áp dụng từ 15.8, người dùng cần chú ý

Cùng với một số lĩnh vực khác trong đời sống xã hội, bắt đầu từ ngày 15.8.2026 nhiều quy định mới liên quan đến việc sử dụng ô tô, đăng ký sở hữu ô tô cũ… sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về xử phạt người dùng ô tô chở trẻ nhỏ nhưng không trang bị thiết bị an toàn phù hợp; sử dụng ô tô cá nhân để chở khách thu tiền. Do đó, người dùng ô tô cần chú ý chuẩn bị, tuân thủ quy định mới để không bị xử phạt. Bên cạnh đó, từ giữa tháng 8, nếu người dân dùng VNeID đăng ký sở hữu xe cũ sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ.

Dưới đây là 3 quy định mới liên quan đến ô tô có hiệu lực từ ngày 15.8, người dùng cần chú ý:

Ô tô sử dụng cá nhân, gia đình khi chở trẻ em nhưng không có thiết bị an toàn phù hợp bị phạt cảnh cáo

Một trong những quy định nhận được nhiều sự quan tâm là việc tăng cường bảo đảm an toàn cho trẻ em khi ngồi trên ô tô. Theo đó, từ ngày 15.8, ô tô sử dụng cá nhân, gia đình khi chở trẻ em trên ô tô nhưng không có thiết bị an toàn phù hợp hoặc cho trẻ ngồi không đúng vị trí sẽ bị xử phạt, do đó những gia đình có trẻ nhỏ và thường xuyên sử dụng ô tô cần chuẩn bị để tránh bị phạt theo quy định.

Từ ngày 15.8, ô tô sử dụng cá nhân, gia đình khi chở trẻ em trên ô tô nhưng không có thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt cảnh cáo Ảnh: Bá Hùng

Cụ thể, theo Nghị định 238/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, từ ngày 15.8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo.

Bên cạnh đó, nếu tài xế cho trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe chỉ có một hàng ghế) vẫn sẽ bị phạt từ 800.000 đến một triệu đồng. Trẻ trên 10 tuổi (dưới 1,35 m) hoặc cao từ 1,35 m trở lên (dưới 10 tuổi) sẽ không bị áp dụng theo quy định trên.

Quy định này được bổ sung nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng ghế an toàn dành cho trẻ em, vốn đã trở thành yêu cầu bắt buộc tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Nếu tài xế cho trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe chỉ có một hàng ghế) vẫn sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

Thực tế tại Việt Nam, không ít phụ huynh vẫn có thói quen bế trẻ trên tay, để trẻ ngồi ghế trước hoặc sử dụng dây an toàn của người lớn cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn giao thông cho rằng những cách này không đủ khả năng bảo vệ trẻ khi xảy ra va chạm. Việc sử dụng ghế an toàn phù hợp với độ tuổi, cân nặng và chiều cao của trẻ giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương nghiêm trọng trong các vụ tai nạn giao thông.

Sử dụng ô tô cá nhân chở khách thu tiền bị phạt đến 14 triệu đồng

Bên cạnh quy định về an toàn cho trẻ em, từ ngày 15.8, hành vi sử dụng ô tô không kinh doanh vận tải để chở khách thu tiền cũng sẽ bị xử lý nghiêm hơn.

Cụ thể, theo khoản 8a, điều 20, Nghị định 168/2024/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3, điều 7, Nghị định 238/2026/NĐ-CP quy định: "phạt tiền 12 - 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng thực hiện một trong các hành vi chở người có thu tiền; ký hợp đồng để chở người trên xe, nhận đặt chỗ để chở người trên xe.

Từ ngày 15.8, hành vi sử dụng ô tô không kinh doanh vận tải để chở khách thu tiền cũng sẽ bị xử lý nghiêm hơn Ảnh: Bá Hùng

Đây là một trong những biện pháp nhằm siết chặt hoạt động vận tải hành khách trái phép, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị kinh doanh vận tải hợp pháp và các cá nhân hoạt động "xe dù", "xe ghép" thu tiền nhưng không đáp ứng các điều kiện kinh doanh.

Ngoài mức phạt tiền, tùy từng trường hợp vi phạm, người điều khiển phương tiện còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, nhiều chủ xe hiện vẫn nhầm lẫn giữa việc chia sẻ chi phí trong các chuyến đi chung với hoạt động vận tải thu tiền. Vì vậy, người sử dụng ô tô cần tìm hiểu kỹ quy định để tránh vi phạm, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu ghép xe, đi chung xe ngày càng phổ biến thông qua các nền tảng trực tuyến.

Dùng VNeID đăng ký sở hữu xe cũ được giảm 50% lệ phí trước bạ

Một điểm đáng chú ý khác có hiệu lực từ ngày 15.8 là chính sách ưu đãi dành cho người dân thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu phương tiện bằng tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2.

Theo đó, người mua ô tô hoặc xe máy khi thực hiện đăng ký sang tên, kê khai và nộp thuế điện tử thông qua tài khoản VNeID mức 2 sẽ được miễn lệ phí trước bạ đối với xe máy và được giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô trong trường hợp kê khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử từ lần thứ hai trở đi.

Người mua ô tô khi thực hiện đăng ký sang tên, kê khai và nộp thuế thông qua tài khoản VNeID mức 2 sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ trong trường hợp kê khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử từ lần thứ hai trở đi Ảnh: Bá Hùng

Chính sách này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông.

Đối với người mua ô tô đã qua sử dụng, đây là một lợi ích đáng cân nhắc bởi chi phí sang tên xe sẽ giảm đáng kể nếu đáp ứng đủ điều kiện về tài khoản VNeID và thực hiện đúng quy trình kê khai, nộp thuế điện tử.