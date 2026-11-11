Quy định mới nhất về chỉ tiêu gọi nhập ngũ, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Tỷ lệ dự phòng không quá 5% chỉ tiêu giao quân

Khoản 1 điều 7 Thông tư 173 (có hiệu lực từ ngày 28.10.2026) quy định số lượng công dân được gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự không quá 4 lần chỉ tiêu gọi nhập ngũ, tỷ lệ dự phòng không quá 5% chỉ tiêu giao quân.

Lãnh đạo UBND xã Hà Bắc (thành phố Hải Phòng) động viên các thanh niên tại buổi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ẢNH: CTV

Theo khoản 2 điều 7, UBND cấp xã tổ chức sơ tuyển, lập danh sách công dân được gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bàn giao cho hội đồng khám sức khỏe khu vực; đồng thời tổ chức gọi khám và xét duyệt công dân nhập ngũ. Ngoài sức khỏe, công dân còn phải đáp ứng tiêu chuẩn chính trị và các điều kiện tuyển quân theo quy định.

Nhập ngũ rồi vẫn phải kiểm tra lại tiêu chuẩn

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về kiểm tra lại tiêu chuẩn của chiến sĩ mới sau khi đơn vị tiếp nhận quân.

Theo khoản 2 điều 8 Thông tư 173, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quân, đơn vị phải tổ chức phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới và hoàn thành việc bù đổi quân số nếu có.

Trường hợp phải chờ kết quả xác minh về chính trị, đạo đức hoặc giám định sức khỏe, đơn vị phải kịp thời thông báo, phối hợp với địa phương để chủ động quân số bù đổi.

Thời gian bù đổi không quá 15 ngày kể từ ngày giao nhận quân; tỷ lệ bù đổi không quá 2% chỉ tiêu giao nhận quân giữa địa phương và đơn vị.

Xuất ngũ về quê phải đăng ký quân nhân dự bị trong 15 ngày

Theo điều 22 Thông tư 173, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về địa phương nơi cư trú, người xuất ngũ phải đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị bằng hình thức đăng ký: trực tuyến hoặc trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Thông tư cũng quy định đơn vị phải thông báo thời gian xuất ngũ trước 30 ngày cho hạ sĩ quan, binh sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và UBND cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi người xuất ngũ trở về.

Đối với người xuất ngũ được tiếp nhận vào làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc cơ sở kinh tế, khoản 4 điều 21 quy định thời hạn 12 tháng kể từ ngày ban hành quyết định xuất ngũ để cá nhân có nguyện vọng đề nghị làm thủ tục chuyển đến nơi tiếp nhận làm việc. Thẩm quyền xem xét, giải quyết thuộc chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Từng đi bộ đội nhưng mất giấy tờ, xác nhận tuổi quân thế nào?

Điều 1 Thông tư 173 sửa đổi quy định về hồ sơ xác nhận tuổi quân đối với quân nhân đã chuyển ra ngoài quân đội nhưng không còn giữ giấy tờ liên quan đến thời gian phục vụ tại ngũ.

Theo đó, người thuộc trường hợp này có thể sử dụng một trong các giấy tờ sau để làm hồ sơ:

Bản sao quyết định xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu hoặc chứng nhận thời gian phục vụ tại ngũ của đơn vị trước khi thôi phục vụ.

Bản khai cá nhân về thời gian công tác trong quân đội có xác nhận của UBND xã, phường, đặc khu.

Bản sao giấy tờ, tài liệu do Đảng bộ hoặc cơ quan có thẩm quyền cung cấp, thể hiện thời gian nhập ngũ, tái ngũ và thôi phục vụ tại ngũ.

Đáng chú ý, người không còn giữ quyết định xuất ngũ vẫn có thể sử dụng bản khai được UBND cấp xã xác nhận hoặc tài liệu phù hợp khác theo quy định.

Điều 2 Thông tư 173 quy định chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã căn cứ hồ sơ để xác nhận tuổi quân cho quân nhân đã chuyển ra ngoài quân đội, thường trú tại địa phương thuộc quyền quản lý.

Ngoài ra, Thông tư 173 còn quy định việc cấp đổi, cấp lại thẻ quân nhân dự bị. Theo điều 14, người thuộc trường hợp cấp đổi thực hiện tờ khai theo mẫu và nộp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Thời hạn thực hiện thủ tục cấp thẻ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thiện thủ tục.