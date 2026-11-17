Chính phủ vừa ban hành Nghị định 406/2026/NĐ-CP về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 11.11.

Nghị định áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và cấp xã, trừ các đơn vị thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Nghị định mới quy định về thẩm quyền quyết định số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ tài chính ẢNH: TUẤN MINH

Theo quy định mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định giao, điều chỉnh số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo giai đoạn 5 năm và hằng năm, phù hợp với đề án tự chủ đã được phê duyệt.

Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, việc giao biên chế viên chức thực hiện theo thẩm quyền của cơ quan quản lý.

Số lượng người làm việc phải phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đặc thù hoạt động và các định mức theo quy định.

Đáng chú ý, tỷ lệ người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trên tổng số người làm việc không được thấp hơn tỷ lệ tự chủ tài chính của đơn vị.

Về thẩm quyền giao biên chế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định giao biên chế viên chức hằng năm cho từng bộ trước ngày 1.10 của năm trước liền kề năm kế hoạch, sau khi báo cáo Thủ tướng. Người đứng đầu bộ giao hoặc phân cấp giao biên chế cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31.10.

Ở địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định biên chế viên chức cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý cấp tỉnh và tổng biên chế của từng cấp xã.

UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quyết định biên chế cho từng đơn vị trực thuộc, trong tổng số được cấp tỉnh giao, trước ngày 31.10 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, UBND cấp tỉnh và cấp xã quyết định giao, điều chỉnh số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, bảo đảm tỷ lệ theo mức độ tự chủ tài chính.