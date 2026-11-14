Đây là quy định mới tại Nghị định 405/2026/NĐ-CP về quản lý, sử dụng biên chế công chức vừa được Chính phủ ban hành có hiệu lực từ 11.11.

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý, sử dụng biên chế công chức ẢNH: TUẤN MINH

Nghị định quy định nguyên tắc, nội dung quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; đồng thời xác định thẩm quyền, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các cấp trong việc quản lý, sử dụng biên chế.

Đối tượng áp dụng gồm các bộ, cơ quan ngang bộ (không bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an); các cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã; các cơ quan của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Biên chế phải phù hợp với vị trí việc làm

Một trong những nguyên tắc quan trọng được nghị định đặt ra là xác định biên chế công chức phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, đơn vị.

Việc quản lý, sử dụng biên chế phải bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Đồng thời, các cơ quan phải thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng biên chế và tinh giản biên chế.

Đáng chú ý, nghị định xác định việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và tinh giản quy trình công việc là những căn cứ để xác định biên chế công chức.

Đối với cơ quan hành chính ở địa phương, việc xác định biên chế còn căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng và phân loại đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích và mức độ phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định cũng yêu cầu căn cứ vào thực tế quản lý, sử dụng biên chế được giao để xây dựng phương án phù hợp, bảo đảm sử dụng đúng và hiệu quả số lượng công chức.

Giao biên chế theo kế hoạch 5 năm và hằng năm

Về nội dung quản lý, sử dụng biên chế, nghị định quy định các cơ quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và giao biên chế công chức theo giai đoạn 5 năm, hằng năm; đồng thời thực hiện điều chỉnh biên chế theo quy định.

Việc bố trí, sử dụng công chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính phải nằm trong tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Công tác quản lý còn bao gồm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan.

Về thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng bộ trước ngày 1.10 năm trước liền kề năm kế hoạch, sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu bộ quyết định giao hoặc phân cấp giao biên chế hằng năm cho từng cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31.10.

Ở địa phương, UBND cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế trước khi trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh và tổng biên chế của từng chính quyền cấp xã trước ngày 15.10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Trên cơ sở tổng biên chế được cấp tỉnh giao, UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quyết định phân bổ biên chế cho từng cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31.10.

Đáng chú ý, nghị định quy định những người được tuyển vào biên chế trước ngày 1.4.1993, đang làm công việc hỗ trợ, phục vụ tại các cơ quan hành chính của bộ, cấp tỉnh, cấp xã vẫn thuộc biên chế công chức.