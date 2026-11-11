Bộ Nội vụ quy định 14 vị trí của công chức phải định kỳ chuyển đổi

Đây là quy định tại Thông tư 29/2026 của Bộ Nội vụ, quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ này, có hiệu lực thi hành từ 15.12.

Bộ Nội vụ quy định 14 vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi sau 3 - 5 năm ẢNH: THU HẰNG

Theo quy định, thời hạn chuyển đổi từ đủ 3 - 5 năm được áp dụng đối với công chức, viên chức trực tiếp thực hiện công việc tại 14 vị trí thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ, bao gồm: tổ chức cán bộ; tuyển dụng công chức, viên chức; tổ chức bộ máy; biên chế; địa giới hành chính; thi đua, khen thưởng; tiền lương; người có công; lao động nước ngoài; an toàn lao động và hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Về thời điểm tính thời hạn chuyển đổi, được tính từ ngày văn bản điều động, bố trí hoặc phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền có hiệu lực thi hành.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được xác định căn cứ vào thời điểm văn bản điều động, bố trí hoặc phân công nhiệm vụ có hiệu lực, không tính thời gian không làm việc thực tế theo quy định.

Những trường hợp chưa phải chuyển đổi vị trí công tác

Bên cạnh quy định về danh mục và thời hạn chuyển đổi, Thông tư 29/2026 cũng đề cập các trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và việc chuyển đổi trong những trường hợp đặc biệt.

Theo đó, các trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi gồm: người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố hoặc xét xử.

Ngoài ra, quy định cũng áp dụng đối với người đang điều trị bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; đang học tập trung từ 12 tháng trở lên hoặc được biệt phái.

Đối với trường hợp liên quan đến việc nuôi con nhỏ, phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi cũng thuộc diện chưa thực hiện chuyển đổi. Quy định này đồng thời áp dụng với nam giới đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc do trường hợp khách quan khác.

Thông tư cũng yêu cầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo phân cấp quản lý. Trong kế hoạch phải xác định rõ thời hạn thực hiện, trình tự và thủ tục chuyển đổi theo quy định.