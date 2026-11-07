Tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2026

Tối 7.11, tại TP.Bắc Ninh, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình tuyên dương "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" và trao giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Ông Phạm Tất Thắng và anh Bùi Quang Huy trao giải thưởng cho các bộ công chức trẻ giỏi toàn quốc ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, từ năm 2004, T.Ư Đoàn đã phát động phong trào "Sáng tạo trẻ", từng bước phát triển thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp với tên gọi "Tuổi trẻ sáng tạo".

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031, phong trào "Tuổi trẻ tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" được xác định là một trong 5 nội dung tiên phong của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Nguyễn Kim Quy, sáng tạo không nhất thiết bắt đầu từ những phát minh lớn lao mà có thể xuất phát từ những vấn đề cụ thể trong lao động, sản xuất và đời sống. Đó là các giải pháp chuyển đổi số giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tra cứu pháp luật, cảnh báo giao dịch gian lận, lừa đảo; các nền tảng số phục vụ quản lý đất đai, chăm sóc sức khỏe hay những dây chuyền sản xuất thông minh.

Các công trình, sản phẩm được trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" năm nay là minh chứng cho khả năng biến ý tưởng thành những giải pháp hữu ích. Giá trị của sáng tạo không chỉ nằm ở ý tưởng mới mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra những sản phẩm thiết thực cho cuộc sống.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, tinh thần đổi mới cần được thể hiện trong từng vị trí công tác, từng nhiệm vụ được giao; từ chủ động cải tiến quy trình, đổi mới phương pháp làm việc đến nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả thực thi công vụ và chất lượng phục vụ nhân dân.

Ban tổ chức tuyên dương các tác giả đoạt Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc" năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm

Trong phần giao lưu tại chương trình, đại diện cho 75 gương mặt xuất sắc được vinh danh, 4 đại biểu trẻ với 4 câu chuyện trên các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghệ và an ninh trật tự đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng tìm tòi để cống hiến cho cộng đồng và đất nước.

Anh Vũ Hồng Sơn, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa TP.Vinh (Nghệ An), chia sẻ sáng kiến "Máy cắt túi ép tự động đóng gói dụng cụ y tế". Ở lĩnh vực nông nghiệp, chị Tô Thảo Đang mang đến mô hình sinh kế tích hợp đa giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đất ngập lợ, mặn ở Cà Mau.

Các đại biểu giao lưu tại chương trình ẢNH: VŨ TUẤN

Trong khi đó, anh Giang Quốc Hoàng, Phó trưởng phòng Robotics, Tổng công ty CP Bưu chính Viettel, giới thiệu công trình làm chủ công nghệ lõi hệ thống robot AGV chia chọn bưu gửi tự động, có khả năng điều phối đồng thời tới 500 robot, góp phần giải quyết bài toán vận hành hàng triệu đơn hàng mỗi ngày.

Đại biểu Lê Cao Thiên, Công an tỉnh Sơn La, chia sẻ đề tài "Trợ lý pháp luật ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)" hỗ trợ tra cứu, hỏi đáp văn bản trong lực lượng Công an nhân dân.

Phần giao lưu không chỉ khắc họa chân dung những người trẻ tài năng, nhiệt huyết mà còn khẳng định: dù ở cương vị nào, cán bộ, công chức, viên chức trẻ Việt Nam hôm nay luôn sẵn sàng dấn thân, lấy tinh thần đổi mới sáng tạo làm kim chỉ nam để tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội.

Tại chương trình, ban tổ chức đã tuyên dương 45 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ XI, năm 2026. Cùng với đó, 30 tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2026.