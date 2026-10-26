Quy định mới về cấp thẻ BHYT cho người có công từ năm 2027

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 28/2026/TT-BNV, hướng dẫn xác định, lập danh sách đối tượng tham gia BHYT thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, có hiệu lực từ ngày 1.1.2027.

Theo thông tư, các nhóm được ngân sách nhà nước đóng BHYT gồm người có công với cách mạng, thân nhân người có công, người phục vụ người có công sống tại gia đình, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu và các đối tượng khác theo quy định.

Đối với cựu chiến binh, phạm vi áp dụng gồm người tham gia kháng chiến từ ngày 30.4.1975 trở về trước; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và giúp nước bạn Lào sau ngày 30.4.1975.

Từ 1.1.2027, áp dụng quy định mới về cấp thẻ BHYT cho người có công ẢNH: TÂN KỲ

Điểm đáng chú ý là mỗi người chỉ được xác lập thông tin theo một nhóm đối tượng tham gia BHYT. Nếu thuộc nhiều nhóm, người tham gia được lập danh sách theo nhóm có mức hưởng cao nhất.

Việc xác định đối tượng căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trước khi phê duyệt danh sách, cơ quan chức năng phải kiểm tra, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin đã được cập nhật, xác thực trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành về người có công, cơ sở dữ liệu BHXH hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia có kết nối, chia sẻ, cơ quan chức năng sử dụng dữ liệu điện tử, không yêu cầu người dân xuất trình lại giấy tờ.

Có thể nộp hồ sơ trực tuyến

Theo quy định mới, UBND cấp xã chịu trách nhiệm rà soát, lập và phê duyệt danh sách người thuộc diện tham gia BHYT đang sinh sống tại cộng đồng. Đối với người được nuôi dưỡng thường xuyên tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công hoặc trợ giúp xã hội, danh sách do cơ sở quản lý lập.

Người dân có thể nộp tờ khai trực tiếp, qua bưu chính đến trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã nơi thường trú hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sau khi phê duyệt, UBND cấp xã chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan BHXH cơ sở để cấp thẻ BHYT.

Khi có thay đổi về đối tượng tham gia, mức hưởng hoặc thông tin cá nhân, cơ quan lập danh sách phải cập nhật và gửi dữ liệu đến cơ quan BHXH cơ sở trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc.

UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, cập nhật biến động hằng tháng, bảo đảm danh sách đầy đủ, chính xác.

Đáng chú ý, các danh sách, hồ sơ đã được lập, phê duyệt theo Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH trước ngày 1.1.2027 vẫn có giá trị để cấp thẻ BHYT, người dân không phải làm lại thủ tục, trừ trường hợp thay đổi thông tin nhân thân, mức hưởng hoặc dừng tham gia.

Thông tư 28/2026/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 1.1.2027, đồng thời bãi bỏ Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH.