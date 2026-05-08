Quy định mới về chi phí khi thực hiện dẫn độ

Luật Dẫn độ 2025 có hiệu lực từ 1.7.2026 quy định nguyên tắc, thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dẫn độ và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước của Việt Nam trong dẫn độ; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến dẫn độ với Việt Nam.

Luật Dẫn độ gồm 4 chương và 45 điều, trong đó, sửa đổi 19 điều, bổ sung 10 điều và cắt giảm 1 điều so với luật Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dẫn độ.

Theo điều 3 luật Dẫn độ, dẫn độ là việc Việt Nam chuyển giao cho nước ngoài hoặc nước ngoài chuyển giao cho Việt Nam người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước tiếp nhận truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành hình phạt đối với người đó.

Người bị yêu cầu dẫn độ là người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự ở nước yêu cầu dẫn độ mà pháp luật của nước đó và nước được yêu cầu dẫn độ cùng quy định hành vi đó cấu thành tội phạm.

Về chi phí khi thực hiện dẫn độ theo điều 11 luật Dẫn độ 2025, trách nhiệm chi trả chi phí trong công tác dẫn độ được phân định rõ dựa trên vai trò của Việt Nam trong quy trình đó.

Nếu Việt Nam là nước yêu cầu dẫn độ thì phía Việt Nam sẽ chi trả các chi phí phát sinh tính từ thời điểm tiếp nhận người bị dẫn độ (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác).

Nếu Việt Nam là nước được yêu cầu dẫn độ thì phía Việt Nam sẽ chi trả các chi phí phát sinh cho đến thời điểm bàn giao người bị dẫn độ cho nước bạn (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

Quy định về hình phạt tử hình đối với người bị dẫn độ

Đây cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhằm đảm bảo tính nhân đạo và phù hợp với thông lệ quốc tế. Điều 14 luật Dẫn độ 2025 quy định khi nước ngoài yêu cầu Việt Nam không áp dụng hoặc không thi hành án tử hình, Bộ Công an sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để thông báo bằng văn bản.

Theo đó, thông báo không áp dụng/không thi hành, nếu người đó thuộc đối tượng không bị áp dụng hoặc không bị thi hành án tử hình theo bộ luật Hình sự Việt Nam.

Thông báo không thi hành án tử hình đối với các trường hợp khác, sau khi đã có ý kiến chấp thuận từ Chủ tịch nước.

Khi Việt Nam yêu cầu dẫn độ từ nước ngoài, trường hợp Việt Nam yêu cầu nước ngoài dẫn độ một cá nhân nhưng nước bạn yêu cầu không thi hành án tử hình, Bộ Công an sẽ đề nghị nước đối tác cam kết bằng văn bản về nội dung này.

Khi nào áp dụng dẫn độ tạm thời?

Dẫn độ tạm thời theo điều 39 luật Dẫn độ là việc Việt Nam chuyển giao người bị yêu cầu dẫn độ cho nước khác trong một thời hạn nhất định để phục vụ điều tra, truy tố hoặc xét xử, sau đó người này phải được trả lại Việt Nam.

Dẫn độ tạm thời là giải pháp để tránh việc hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc gây khó khăn cho quá trình điều tra. Theo điều 39 luật Dẫn độ 2025, khi việc hoãn dẫn độ (để thi hành án tại Việt Nam) có nguy cơ làm hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự ở nước ngoài hoặc gây trở ngại nghiêm trọng cho vụ án.

Về thẩm quyền, Chánh án Tòa án nhân dân có thẩm quyền ra quyết định dẫn độ tạm thời sau khi có ý kiến của Viện kiểm sát và cơ quan công an.

Sau khi kết thúc quá trình truy cứu trách nhiệm hình sự tại nước yêu cầu hoặc hết thời hạn thỏa thuận, người bị dẫn độ tạm thời phải được chuyển giao ngay lại cho Việt Nam để tiếp tục xử lý theo quy định.

Quyết định dẫn độ tạm thời sẽ hết hiệu lực ngay khi người bị dẫn độ được chuyển giao trở lại Việt Nam. Nếu có yêu cầu dẫn độ mới, Tòa án sẽ xem xét hủy quyết định cũ để giải quyết theo trình tự mới nếu có lý do chính đáng.