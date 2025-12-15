Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mr.Hunter bị dẫn độ về Việt Nam

Trần Cường - Đình Huy
15/12/2025 18:44 GMT+7

Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ, nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỉ đồng cùng Mr.Pips, đã bị dẫn độ từ Philippines về nước.

Chiều 15.12, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 do Bộ Công an tổ chức, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Huntersau khi bỏ trốn khỏi Việt Nam đã sang Campuchia. 

Tháng 9 vừa qua, Ngọ bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép.

Mr.Hunter bị dẫn độ về Việt Nam - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, thông tin về việc dẫn độ Mr.Hunter

ẢNH: ĐÌNH HUY

Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về Việt Nam

Theo đại tá Long, sau khi phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm các thủ tục, ngày 13.12, công an đã dẫn độ Ngọ về nước.

Trước đó, vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu cũng bị bắt, đưa từ Thái Lan về Việt Nam.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam do Phó Đức Nam (Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ cầm đầu. 

Mr.Hunter bị dẫn độ về Việt Nam - Ảnh 2.

Bị can Lê Khắc Ngọ

ẢNH: FBBC

Từ năm 2021, Nam và Ngọ mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Công an Hà Nội xác định đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế". Nhóm này cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh - sale, được tuyển dụng và đào tạo nhằm tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế. 

Thời gian đầu, các "con mồi" được cho thắng lệnh nhỏ để tạo niềm tin, sau đó nhóm của Nam lấy lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản. Công an dự kiến sẽ khởi tố khoảng 550 nhân viên sale.

Đến nay, Công an Hà Nội đã thu hồi tổng tài sản giá trị khoảng 5.315 tỉ đồng. Công an đã tiếp nhận được 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại với số tiền trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỉ đồng.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ.

Tin liên quan

Đã bắt được Mr.Hunter, đồng phạm của Mr.Pips

Đã bắt được Mr.Hunter, đồng phạm của Mr.Pips

Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết cơ quan này vừa phối hợp với cảnh sát Philippines bắt giữ được Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) cùng một số đồng phạm.

Interpol Việt Nam dẫn độ vợ Mr.Hunter về nước

Khám phá thêm chủ đề

Lê Khắc Ngọ Mr.Pips lừa đảo Công an Hà Nội Lừa đảo ngoại hối Phó Đức Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận