Quy định và thực tiễn

Thông tư 20 năm 2005 (sửa đổi năm 2009) của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị không cấm trồng cây to hay nhỏ, mà chỉ hướng dẫn những tiêu chí kỹ thuật. Quyết định 195 năm 2016 của Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cũng vậy, đồng thời cụ thể hóa nếu trồng mới cây to (đường kính trên 10 cm) tại những nơi yêu cầu cảnh quan thì cần có phương án đảm bảo an toàn.

Thế nhưng, thực tế không nhiều nơi mạnh dạn áp dụng. Tâm lý sợ sai dẫn đến nhiều tuyến đường, công trình, nơi cần bóng mát, cảnh quan lại trồng cây nhỏ, khiến ý nghĩa trọng điểm của một số công trình chưa trọn vẹn.

Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước, thực trạng trên có thể chia sẻ bởi chính đội ngũ giám sát này cũng đang sợ nghiệm thu sai hồ sơ ban đầu (cây phát triển nhanh hơn so với trong thiết kế), không có kinh phí khi phát sinh chăm sóc, đảm bảo an toàn cho cây lớn. Nhưng cũng cần nhận thức rõ là nếu vướng thì tìm cách tháo gỡ; chứ làm tốt hơn, đẹp hơn cho người dân (đối tượng thụ hưởng cây xanh) là việc làm chính đáng.

Một số đơn vị đã vận dụng bằng cách xin chủ trương trồng cây lớn tại các tuyến đường cần có cảnh quan cao như ven sông, trung tâm thành phố, các công viên, vườn dạo khu dân cư để sớm phát huy tác dụng phục vụ dân sinh. Tức nói nôm na là muốn làm đẹp hơn cũng phải "xin xỏ", bởi kèm với đó là mất thời gian, thủ tục, lãng phí công sức...

Hy vọng một thời gian ngắn nữa, những tuyến đường hoa, cây bóng mát đồng bộ, tạo thành điểm check-in yêu thích của người dân, du khách tại TP.Đà Nẵng sẽ cho thấy hiệu quả của việc vận dụng quy định theo thực tiễn. Từ đó khuyến khích các cơ quan chức năng, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu mạnh dạn hơn, lấy việc phục vụ người dân làm kim chỉ nam trong vận dụng chính sách.