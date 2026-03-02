'Quy hoạch Hà Nội, cái gì cổ thì giữ lại để bảo tồn'

Chiều 2.3, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đơn vị bầu cử số 4) đã tiếp xúc cử tri các phường: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ.

Bà Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tiếp thu các ý kiến của cử tri ẢNH: P.L

5 ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4 gồm: bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội; ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND TP.Hà Nội; bà Nguyễn Thị Bích Phượng, công chức, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng P.Từ Liêm; ông Đỗ Hưng Thịnh, công chức, thẩm tra viên TAND TP.Hà Nội.

Giải đáp những vấn đề cử tri nêu và kỳ vọng, bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội, cho biết, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, HĐND thành phố đã ban hành các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội, an ninh trật tự, thu hút nhân tài... đảm bảo luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Bà Hà cho rằng, hiện nay bộ máy của HĐND thành phố đã đáp ứng được những yêu cầu. Do đó, nhiều dự án lớn Trung ương đã mạnh dạn giao cho Hà Nội quyết định như khu đô thị Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị đa mục tiêu, 7 cầu qua sông Hồng.

Về luật Thủ đô 2024, sau hơn 1 năm có hiệu lực dù có nhiều điểm mới nhưng cũng có nhiều điểm chưa phù hợp với các luật ban hành sau nên yêu cầu sửa đổi được đặt ra. Hiện nay, các ban của HĐND thành phố đang phối hợp thiết kế luật Thủ đô (sửa đổi) vượt trội hơn luật hiện hành nhiều lần.

Cạnh đó, theo bà Hà, thành phố sẽ được quy hoạch lại. "Cái gì cổ thì giữ lại để bảo tồn; cái gì cũ, không đảm bảo không gian đô thị, không đảm bảo cuộc sống, không đảm bảo cảnh quan thì phải tái thiết lại", bà Hà nói.

Thay mặt cho các ứng cử viên, bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, bà sẽ cùng HĐND thành phố thực hiện đa dạng hóa kênh lắng nghe kiến nghị của cử tri như đường dây nóng, email cá nhân, điện thoại cá nhân...

Đối với giải quyết kiến nghị cử tri, thành phố đang xây dựng trang mạng xã hội với 9 nội dung quan trọng. Trong đó, HĐND thành phố sẽ tiếp thu kiến nghị cử tri rồi phân loại, chuyển đến các cơ quan thẩm quyền để giải quyết. HĐND thành phố sẽ thực hiện cơ chế đeo bám giải quyết vụ việc.

Đặc biệt, tới đây hoạt động của các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và HĐND thành phố sẽ được đánh giá theo KPI. Cụ thể, đại biểu nhận kiến nghị của cử tri nhưng chưa giải quyết sẽ bị nhắc nhở, chấm điểm theo KPI. Việc đánh giá theo KPI nhằm đảm bảo đại biểu làm tròn trách nhiệm với cử tri, nhân dân.

Tạo cuộc cách mạng về di sản, bảo tồn Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó thành phố sẽ thực hiện tái cấu trúc đô thị để tạo ra một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan đô thị, cách mạng về nhà ở, cách mạng về di sản, bảo tồn. Khi tái cấu trúc đô thị giai đoạn 2026 - 2035, Hà Nội dự kiến di dời 200.000 người ở sông Hồng; 200.000 người ở hồ Tây và phụ cận; 42.000 người ở một số tuyến phố trong phạm vi Vành đai 3. Ở giai đoạn 2036 - 2045, Hà Nội dự kiến di dời 26.730 người ở khu phố cổ, 23.000 người ở khu phố cũ, 370.000 người ở các khu vực còn lại trong Vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị.



